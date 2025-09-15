Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлигининг асосий вазифалари белгиланди

https://sputniknews.uz/20250915/talim-sifatini-taminlash-milliy-agentligi-51968443.html
ТОШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Ўзбекистон президент қарори (ПҚ–275-сон) билан Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги тўғрисида”ги низом тасдиқланди.Низом Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги мақоми, вазифа ва функциялари, ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди.Агентликнинг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади, жумладан:Агентлик тузилмасига Агентликнинг марказий аппарати ҳамда Миллий малака тизимини ривожлантириш институти киради.Агентлик ўрта махсус, касбий, олий ва олий таълимдан кейинги таълим, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, малакаларни баҳолаш соҳаларида ташқи сифат назоратини амалга оширувчи махсус ваколатли давлат органи ҳисобланади.
Агентлик Президент администрацияси ҳузурида фаолият юритади ва таълим сифатини назорат қилувчи орган ҳисобланади.
ТОШКЕНТ, 15 сен – Sputnik
. Ўзбекистон президент қарори (ПҚ–275-сон) билан Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги тўғрисида”ги низом тасдиқланди.
Низом Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги мақоми, вазифа ва функциялари, ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, фаолиятини ташкил этиш тартибини белгилайди.
Агентликнинг асосий вазифалари қуйидагилар ҳисобланади, жумладан:
таълим ташкилотларида ички сифат назорати мезонлари ва тартибларини такомиллаштириш ҳамда самарали амалга ошириш юзасидан услубий тавсиялар бериш;
таълим ташкилотларида таълим сифатини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини ўрганиш юзасидан илмий ва амалий тадқиқотларни олиб бориш ҳамда сўровномалар ўтказиш.
Агентлик тузилмасига Агентликнинг марказий аппарати ҳамда Миллий малака тизимини ривожлантириш институти киради.
Агентлик ўрта махсус, касбий, олий ва олий таълимдан кейинги таълим, кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш, малакаларни баҳолаш соҳаларида ташқи сифат назоратини амалга оширувчи махсус ваколатли давлат органи ҳисобланади.