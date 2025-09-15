https://sputniknews.uz/20250915/ljubljana-uzbekistan-slovenia-biznes-forum-51968529.html
Люблянада Ўзбекистон-Словения бизнес-форуми бўлиб ўтди
Люблянада бизнес-форум: Ўзбекистон ислоҳотлари ва сармоявий салоҳияти тақдим этилди
2025-09-15T12:43+0500
2025-09-15T12:43+0500
2025-09-15T12:43+0500
бизнес
ўзбекистон
словения
иқтисод
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Словения пойтахти Любляна шаҳрида Ўзбекистон-Словения бизнес-форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди.Форум Ўзбекистон элчихонаси (қароргоҳи Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида жойлашган) "SPIRIT Slovenia" бизнесни ривожлантириш агентлиги билан ҳамкорликда ташкил этилди.Иқтисодий тадбир Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самаралари ва юртимизнинг инвестициявий салоҳияти, савдо, иқтисодиёт ва туризм соҳасидаги имкониятларини тақдим этиш, шунингдек, икки томонлама ҳамкорликнинг янги йўналишларини белгилаб олиш мақсадида ўтказилди.Шунингдек, иштирокчилар халқаро ҳамкорлик тажрибалари, "SPIRIT Slovenia" томонидан хорижий бозорларга чиқиш учун ишлаб чиқилган махсус дастурлар билан танишдилар. "Tajfun RUS" компанияси вакиллари эса Ўзбекистондаги фаолиятлари билан ўртоқлашди.Маълумот учун: "SPIRIT" Бизнесни ривожлантириш агентлиги бу Словения компанияларини хорижда тарғиб қилувчи ва хорижий инвестицияларни жалб қилувчи компаниялар ва инвесторларни қўллаб-қувватловчи ягона марказ. Агентлик Словенияда бизнес юритиш бўйича стратегик маслаҳатлар ва амалий маълумотларни бепул тақдим этади, шунингдек, бозорга киришда операцион ёрдам кўрсатади.
ўзбекистон
словения
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Словения пойтахти Любляна шаҳрида Ўзбекистон-Словения бизнес-форуми бўлиб ўтди. Бу ҳақда "Дунё" АА хабар берди
.
Форум Ўзбекистон элчихонаси (қароргоҳи Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида жойлашган) "SPIRIT Slovenia" бизнесни ривожлантириш агентлиги билан ҳамкорликда ташкил этилди.
Иқтисодий тадбир Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самаралари ва юртимизнинг инвестициявий салоҳияти, савдо, иқтисодиёт ва туризм соҳасидаги имкониятларини тақдим этиш, шунингдек, икки томонлама ҳамкорликнинг янги йўналишларини белгилаб олиш мақсадида ўтказилди.
Дипломатлар Ўзбекистонда бизнес юритишнинг ҳуқуқий ва иқтисодий шарт-шароитлари ҳақида сўзлаб беришди. Иштирокчилар қўшма лойиҳалар ва сармоявий ташаббусларни муҳокама қилдилар. Словения Ташқи ишлар ва Европа вазирлиги ҳамда "SID Bank" вакиллари икки томонлама иқтисодий ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш чоралари, молиявий имкониятлар ва кафолатлар ҳақида тўхталди.
Шунингдек, иштирокчилар халқаро ҳамкорлик тажрибалари, "SPIRIT Slovenia" томонидан хорижий бозорларга чиқиш учун ишлаб чиқилган махсус дастурлар билан танишдилар. "Tajfun RUS" компанияси вакиллари эса Ўзбекистондаги фаолиятлари билан ўртоқлашди.
Маълумот учун: "SPIRIT" Бизнесни ривожлантириш агентлиги бу Словения компанияларини хорижда тарғиб қилувчи ва хорижий инвестицияларни жалб қилувчи компаниялар ва инвесторларни қўллаб-қувватловчи ягона марказ. Агентлик Словенияда бизнес юритиш бўйича стратегик маслаҳатлар ва амалий маълумотларни бепул тақдим этади, шунингдек, бозорга киришда операцион ёрдам кўрсатади.