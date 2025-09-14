https://sputniknews.uz/20250914/tramp-evropa-rossiya-51958367.html
NYT: Трамп Европага Россияга қарши санкциялар бўйича бажариб бўлмас шартларни қўйди
АҚШ президенти Дональд Трамп Европа мамлакатларига Россияга қарши санкциялар бўйича бажариб бўлмайдиган шартларни қўйди. Нашр Трамп Европа етакчилари билан телефон суҳбатида уларни Россия нефтини харид қилишни камайтиришга чақирганини эслатди.
2025-09-14T17:20+0500
2025-09-14T17:20+0500
2025-09-14T17:20+0500
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Европа мамлакатларига Россияга қарши санкциялар бўйича бажариб бўлмайдиган шартларни қўйди. Бу ҳақда “The New York Times” (NYT) газетаси ёзмоқда.Нашр Трамп Европа етакчилари билан телефон суҳбатида уларни Россия нефтини харид қилишни камайтиришга чақирганини эслатди.Газетанинг қайд этишича, Венгрия ва Туркия Трампнинг бу чақириғини қўллаши даргумон.
ТОШКЕНТ, 14 сен – Sputnik
. АҚШ президенти Дональд Трамп Европа мамлакатларига Россияга қарши санкциялар бўйича бажариб бўлмайдиган шартларни қўйди. Бу ҳақда “The New York Times
” (NYT) газетаси ёзмоқда.
Нашр Трамп Европа етакчилари билан телефон суҳбатида уларни Россия нефтини харид қилишни камайтиришга чақирганини эслатди.
“Бу шарт муқаррар бажарилмайди, ва Трамп унинг маслаҳатчилари билан буни билади”, - дейилган хабарда.
Газетанинг қайд этишича, Венгрия ва Туркия Трампнинг бу чақириғини қўллаши даргумон.