https://sputniknews.uz/20250914/haykaltarosh-gulsara-rajapova-51957058.html
Ўзбекистоннинг илк аёл ҳайкалтароши Гулсара Ражапова ҳикояси - видео
Ўзбекистоннинг илк аёл ҳайкалтароши Гулсара Ражапова ҳикояси - видео
Sputnik Ўзбекистон
Гулсара Ражапова - Ўзбекистоннинг илк аёл ҳайкалтароши. У катта оилада ўсган, онаси опа-сингиллари билан биргаликда яна ўнта етим болани тарбиялаган. Ўшанда ҳам қизалоқ қаламни қўлидан қўймас эди.
2025-09-14T19:12+0500
2025-09-14T19:12+0500
2025-09-14T19:12+0500
видео
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0e/51956885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50467b9f3c990533f2217969ef05768f.png
Гулсара Ражапова - Ўзбекистоннинг илк аёл ҳайкалтароши. У катта оилада ўсган, онаси опа-сингиллари билан биргаликда яна ўнта етим болани тарбиялаган. Ўшанда ҳам қизалоқ қаламни қўлидан қўймас эди. Уни ётиб ишлаган ҳайкалтарош тоғаси илҳомлантирган, кичкина Гулсара унга ҳамма ишда ёрдам берар эди. Айнан шу тоғаси жияни ҳайкалтарошликни танлаши кераклигини истаган. Бугун унинг бюстларини ҳатто Лондонда ҳам танишади — Елизавета II нинг портрети Ражаповага қироличанинг шахсан ўзидан миннатдорчилик келтирди. Аммо у ҳаётидаги энг муҳим иши деб, 26 йил давомида юзлаб болалар таълим олишган, ривожланишида алоҳида эҳтиёжли болалар учун ташкил этилган ижодий марказни ҳисоблайди. У Sputnik Ўзбекистонга берган интервьюсида касб танлаши, портретларга бўлган муҳаббати ва болалар ижодий марказини яратгани ҳақида сўзлаб берди
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0e/51956885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ae9dea7df07a007db6b0015bfcc7586c.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бeкназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
илк аёл ҳайкалтарош гулсара ражапова
илк аёл ҳайкалтарош гулсара ражапова
Ўзбекистоннинг илк аёл ҳайкалтароши Гулсара Ражапова ҳикояси - видео
Эксклюзив
Гулсара опа асосан бюстларни ясайди. Ҳатто қиролича Елизавета II ҳам унинг ишидан қойил қолган.
Гулсара Ражапова - Ўзбекистоннинг илк аёл ҳайкалтароши. У катта оилада ўсган, онаси опа-сингиллари билан биргаликда яна ўнта етим болани тарбиялаган. Ўшанда ҳам қизалоқ қаламни қўлидан қўймас эди.
“Онам ҳатто қўлларимга уриб дерди: “Нима қиляпсан? Бу мактаб дафтари-ку!” Чамаси, мен рассом бўлишим керак эди", - деб эслайди Ражапова.
Уни ётиб ишлаган ҳайкалтарош тоғаси илҳомлантирган, кичкина Гулсара унга ҳамма ишда ёрдам берар эди. Айнан шу тоғаси жияни ҳайкалтарошликни танлаши кераклигини истаган.
“Мен дердим: бу эркаклар ишику, мен сизга қандай ёрдам бераман?” У эса дерди: “Йўқ, сен ҳайкалтарош бўласан”. Шундай қилиб бўлдим. Гуруҳимизда етти киши эдик ва битта мен қиз бола эдим”, - дейди у.
Бугун унинг бюстларини ҳатто Лондонда ҳам танишади — Елизавета II нинг портрети Ражаповага қироличанинг шахсан ўзидан миннатдорчилик келтирди. Аммо у ҳаётидаги энг муҳим иши деб, 26 йил давомида юзлаб болалар таълим олишган, ривожланишида алоҳида эҳтиёжли болалар учун ташкил этилган ижодий марказни ҳисоблайди.
У Sputnik Ўзбекистонга
берган интервьюсида касб танлаши, портретларга бўлган муҳаббати ва болалар ижодий марказини яратгани ҳақида сўзлаб берди