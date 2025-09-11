Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-iqtisodiyot-tarmoq-xorij-infografika-51907109.html
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор - инфографика
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор
2025-09-11T20:01+0500
2025-09-11T20:01+0500
иқтисод
ўзбекистон
инфографика
инвестиция
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51878565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_844413e3a0854ff2102fa31dd5fe6928.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради. Статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йил 1 август ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 16 609 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 094 таси қўшма корхоналар, 12 515 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51878565_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5cb2068771030e36bfaca4fe0887cefd.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод инвестор ўзбекистон хориж
иқтисод инвестор ўзбекистон хориж

Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор - инфографика

20:01 11.09.2025
Oбуна бўлиш
1 август ҳолатига кўра, республикада чет эл сармояси иштирокидаги 16,6 мингтадан зиёд корхона фаолият олиб бормоқда.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради.
Статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йил 1 август ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 16 609 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 094 таси қўшма корхоналар, 12 515 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Какими_отраслями_экономики_больше_всего_заинтересованы_иностранцы в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Какими_отраслями_экономики_больше_всего_заинтересованы_иностранцы в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0