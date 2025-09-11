Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор - инфографика

https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-iqtisodiyot-tarmoq-xorij-infografika-51907109.html
Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси тармоқлари хорижликлар учун жозибадор
иқтисод
ўзбекистон
инфографика
инвестиция
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0a/51878565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_844413e3a0854ff2102fa31dd5fe6928.png
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради. Статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йил 1 август ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 16 609 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 094 таси қўшма корхоналар, 12 515 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.
1 август ҳолатига кўра, республикада чет эл сармояси иштирокидаги 16,6 мингтадан зиёд корхона фаолият олиб бормоқда.
Ўзбекистон Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эллик инвесторлар асосан савдо соҳасига сармоя киритишади. Сезиларли фарқ билан иккинчи ўринда саноат соҳаси туради.
Статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йил 1 август ҳолатига кўра, республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 16 609 та корхона фаолият юритмоқда. Шулардан 4 094 таси қўшма корхоналар, 12 515 таси эса тўлиқ хорижий корхоналардир.
