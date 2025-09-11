https://sputniknews.uz/20250911/uzbekistan-hungary-hamkorlik-51889351.html
Ўзбекистон ва Венгрия: олий таълим ва инновацияларда янги босқичлар муҳокама қилинди
Ўзбекистон ва Венгрия: олий таълим ва инновацияларда янги босқичлар муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
“Stipendium Hungaricum” дастури ва икки дипломли йўналишлар — ҳамкорлик янги марҳалада
2025-09-11T09:15+0500
2025-09-11T09:15+0500
2025-09-11T10:59+0500
илм-фан
олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
таълим
сунъий интеллект
венгрия
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51888946_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_31377faa080f78034c66fb4240e41113.png
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. 10 сентябрь куни Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигида вазир Қўнғиротбой Шарипов Венгрия давлат котиби ўринбосари – бош вазир аппаратининг сиёсий директори офиси раҳбари Мартон Угрошди билан учрашув ўтказди.Учрашувда икки давлат ўртасидаги олий таълим, фан ва инновациялар соҳасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.Таъкидланишича, Венгрия Ўзбекистон учун Европадаги муҳим стратегик шерик бўлиб, мамлакатимиз Европа Иттифоқи давлатлари орасида илк бор Венгрия билан стратегик шериклик даражасига кўтарилган. Шунингдек, инновацион технологиялар, сунъий интеллект ва юқори технология соҳаларида қўшма тадқиқотлар, стартапларни қўллаб-қувватлаш, технопарк ва инкубаторлар фаолиятида ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди.Маълумот учун: “Stipendium Hungaricum” – Венгрия стипендия дастури бўлиб, таълимнинг барча босқичларини қамраб оладиган, тўлиқ 1–2 семестрлик (алмашув дастури) грантлардан иборат.
https://sputniknews.uz/20250910/tashkent-saint-petersburg-hamkorlik-yol-xarita-51880274.html
венгрия
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51888946_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_95fe3db9153452773343b00d7a0104f7.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон–венгрия ҳамкорлиги, олий таълим форуми хива, stipendium hungaricum дастури, икки дипломли йўналишлар, академик алмашинувлар, сунъий интеллект ўзбекистон венгрия, инновацион технологиялар ҳамкорлик, стартаплар ва технопарклар, европа иттифоқи стратегик шериклик, ўзбекистон венгрия 2025
ўзбекистон–венгрия ҳамкорлиги, олий таълим форуми хива, stipendium hungaricum дастури, икки дипломли йўналишлар, академик алмашинувлар, сунъий интеллект ўзбекистон венгрия, инновацион технологиялар ҳамкорлик, стартаплар ва технопарклар, европа иттифоқи стратегик шериклик, ўзбекистон венгрия 2025
Ўзбекистон ва Венгрия: олий таълим ва инновацияларда янги босқичлар муҳокама қилинди
09:15 11.09.2025 (янгиланди: 10:59 11.09.2025)
Бошқа масалалар қаторида учрашувда 14–15 октябрь кунлари Хива шаҳрида бўлиб ўтиши режалаштирилган учинчи Ўзбекистон–Венгрия олий таълим форумига тайёргарлик масалалари ҳам муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
10 сентябрь куни Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигида вазир Қўнғиротбой Шарипов Венгрия давлат котиби ўринбосари – бош вазир аппаратининг сиёсий директори офиси раҳбари Мартон Угрошди билан учрашув ўтказди
.
Учрашувда икки давлат ўртасидаги олий таълим, фан ва инновациялар соҳасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Таъкидланишича, Венгрия Ўзбекистон учун Европадаги муҳим стратегик шерик бўлиб, мамлакатимиз Европа Иттифоқи давлатлари орасида илк бор Венгрия билан стратегик шериклик даражасига кўтарилган.
Учрашувда “Stipendium Hungaricum” дастурининг муваффақиятли амалга оширилаётгани алоҳида қайд этилди. Томонлар, шунингдек, қўшма таълим дастурлари, икки дипломли йўналишлар хамда академик алмашинувлар ташкил этиш масалалари юзасидан ҳам фикр алмашдилар.
Шунингдек, инновацион технологиялар, сунъий интеллект ва юқори технология соҳаларида қўшма тадқиқотлар, стартапларни қўллаб-қувватлаш, технопарк ва инкубаторлар фаолиятида ҳамкорликни ривожлантириш истиқболлари кўриб чиқилди.
Маълумот учун: “Stipendium Hungaricum” – Венгрия стипендия дастури бўлиб, таълимнинг барча босқичларини қамраб оладиган, тўлиқ 1–2 семестрлик (алмашув дастури) грантлардан иборат.