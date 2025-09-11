https://sputniknews.uz/20250911/ozaeronavigatsiya-central-asia-green-atm-51906218.html
"Ўзаэронавигация" Марказий Осиёда биринчи бўлиб Green ATM аккредитациясини олди
2025-09-11T18:00+0500
2025-09-11T18:00+0500
2025-09-11T18:00+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51905295_0:357:854:837_1920x0_80_0_0_12f6f99fe994b531f6cacad5ddb75cb8.png
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik. Ўзбекистон Транспорт вазирлиги ҳузуридаги "Ўзаэронавигация" маркази вакилларидан иборат делегацияси Евроосиё минтақаси аэронавигация хизматлари провайдерларининг раҳбарлари йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида CANSO Eurasia доирасида ташкил этилган мазкур йиғилишда томонлар минтақада парвозлар хавфсизлиги ва самарадорлигини оширишга қаратилган кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама этишди.Шунингдек, аэронавигация соҳасида инновацион ечимларни жорий этиш ва барқарор ривожланиш тамойилларига алоҳида эътибор қаратилди.
https://sputniknews.uz/20250605/mdh-hukumat-rahbarlari-kengashi-49724973.html
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0b/51905295_0:277:854:917_1920x0_80_0_0_6e539155e2ee557c70287b9657d941dc.png
ўзаэронавигация, green atm аккредитацияси, ўзбекистон авиация, марказий осиё авиация хавфсизлиги, canso eurasia йиғилиши, олмаота авиация форуми, аэронавигация хизмати ўзбекистон, транспорт вазирлиги матбуот хизмати, авиацияда барқарор ривожланиши, нновацион ечимлар авиация, транспорт вазирлиги, самолёт, авиапарвоз
Аэронавигация —самолётларнинг хавода ҳаракатланишини бошқариш ва йўналтириш тизими, яъни самолётлар хавода хавфсиз ва аниқ йўналишда учиши учун мўлжалланган хизмат ва технологиялар мажмуаси
ТОШКЕНТ, 11 сен — Sputnik.
Ўзбекистон Транспорт вазирлиги ҳузуридаги "Ўзаэронавигация" маркази вакилларидан иборат делегацияси Евроосиё минтақаси аэронавигация хизматлари провайдерларининг раҳбарлари йиғилишида иштирок этди. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Қозоғистоннинг Олмаота шаҳрида CANSO Eurasia доирасида ташкил этилган мазкур йиғилишда томонлар минтақада парвозлар хавфсизлиги ва самарадорлигини оширишга қаратилган кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш масалаларини муҳокама этишди.
Шунингдек, аэронавигация соҳасида инновацион ечимларни жорий этиш ва барқарор ривожланиш тамойилларига алоҳида эътибор қаратилди.
Йиғилиш якунларига кўра, "Ўзаэронавигация" маркази глобал Green ATM ташаббуси доирасида 1-даражали аккредитация сертификатига сазовор бўлди. Шуни алоҳида таъкидлаш жоиз, дунёда Green ATM аккредитациясига эга бўлган давлатлар сони атиги 12 та бўлиб, "Ўзаэронавигация" маркази ҳам эндиликда улар қаторида ўрин олди.