Янги Тошкентдаги “Санкт-Петербург” мавзеси қандай кўринишда бўлади – тафсилотлар
Янги Тошкентдаги “Санкт-Петербург” мавзеси қандай кўринишда бўлади – тафсилотлар
Қурилиш ишлари 2026-йилнинг ўрталарида бошланиши режалаштирилган
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Санкт-Петербург делегациясининг Ўзбекистонга расмий ташрифи доирасида губернатор Александр Беглов Янги Тошкентдаги “Санкт-Петербург” мавзеси қурилиши учун ажратилган майдонни кўздан кечирди. Бу ҳақда Санкт-Петербург маъмурияти матбуот хизмати хабар берди
Қайд этилишича, Беглов Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирининг ўринбосари, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Янги Тошкент шаҳрини қуриш дирекцияси директори Давронжон Адилов билан учрашган.
Хабарда айтилишича, Санкт-Петербург ҳукумати лойиҳани тайёрлаш ва амалга ошириш бўйича ишчи гуруҳ тузган. Унинг таркибига тегишли давлат идоралари раҳбарлари, лойиҳа ташкилотлари, архитектура бюролари ва қурилиш компаниялари киритилган. Ҳозирда гуруҳ квартал учун учта архитектура ечими вариантини ишлаб чиққан.
Биринчи вариант — “Петербург остонаси” (Парадный Петербург) — Шимолий пойтахтнинг энг машҳур диққатга сазовор жойларига мурожаат қилади. Асосий элемент сифатида Бош штаб биносининг “Дворцовая” майдонидаги аркага ўхшаш дарвоза ўрнатилиши режалаштирилган. Унинг ортидаги марказда “Малая Садовая” кўчасидаги фавворага ўхшаш шар-фаввора жойлашадиган думалоқ майдон кўзда тутилган. Шунингдек, шаҳар атрофидаги меъморий ансамблларга хос мунтазам парк-сквер, павилёнлар, чироқлар ва декоратив деталлар ҳам назарда тутилган.
Иккинчи вариант — “Петербург кўчалари” — шаҳар марказининг машҳур кўчаларини эслатиб туради. Унинг асосий ғояси турли баландлик ва услубдаги турар-жой биноларидан иборат кўча фронтини шакллантиришдан иборат.
Маълум қилинишича, айни икки концепция жорий йил июнь ойида Тошкентда тақдим этилган. Ўша пайтда пойтахт ҳокими Шавкат Умурзоқов уларда “Петербург остонаси” қиёфаси ва марказий қисмга хос қурилиш услубини бирлаштирадиган ягона концепция ишлаб чиқилиши ҳақидаги истаганини билдирган.
Натижада учинчи вариант — “Петербург мавзелари” пайдо бўлган. У аввалги икки ғоянинг энг яхши томонларини ўзида жамлаган: ҳудуднинг шимолий қисми думалоқ майдон ва аркалар билан, жануби-шарқий қисми эса иккинчи концепцияга асосланган ҳолда лойиҳалаштирилган.
Хабарда таъкидланишича, уч концепция ҳамда мўъжаз меъморий шакллар, ободонлаштириш элементлари ва ташқи ёритиш альбомларини губернатор Янги Тошкент шаҳрини қуриш дирекциясига топширган.
“Ишончим комилки, бу квартал нафақат замонавий турар-жой ҳудуди, балки Петербург ва Ўзбекистон дўстлигининг рамзига ҳам айланади. Биз бу ишни биргаликда давом эттиришга тайёрмиз”, — дейди Беглов.
Шунингдек, у Петербургнинг Ўзбекистонлик ҳамкорлар билан ободонлаштириш, қулай шаҳар муҳитини яратиш, уй-жой коммунал хўжалиги, энергетика ва транспорт инфратузилмасини ривожлантириш бўйича энг яхши ишланмаларини баҳам кўришга тайёрлигини қайд этган. Маълум қилинишича, яқин истиқболда уларни ҳудуднинг кейинги ривожланиш жараёнида қўллаш мумкин бўлади.