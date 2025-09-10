Ўзбекистон
Таълим тизимида янги тайинловлар амалга оширилди
Таълим тизимида янги тайинловлар амалга оширилди
Олий таълим тизимида кадрлар алмашинуви: янги ўринбосарлар ва раҳбар тайинланди
2025-09-10
2025-09-10T13:19+0500
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон президентининг қарорига мувофиқ, таълим тизимида қатор янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Азизбек Турдиев Мактабгача ва мактаб таълими вазири ўринбосари лавозимига тайинланди. У бунга қадар вазир маслаҳатчиси сифатида ишлаган. Турдиев турли йилларда Тошкент мактабларида, Вазирлар Маҳкамаси, Сенат ва бошқа идораларда масъул лавозимларда фаолият юритган. Шунингдек, "Ҳамдўстлик болалар" ҳамда "Ёшларни тадбиркорлик ва саноатга йўналтириш" лойиҳалари раҳбари сифатида ҳам иш тажрибасига эга.Сардор Раджабов Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди. У аввал мактабгача ва мактаб таълими вазири ўринбосари сифатида ишлаган. Раджабов таълим сифати, тест тизими ва аккредитация йўналишларида раҳбарлик тажрибасига эга.Бахтиёр Йўлдошев Президент администрацияси ҳузуридаги Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги директори этиб тайинланди. Унгача "Янги Ўзбекистон" университетида проректор сифатида фаолият юритган. Йўлдошев молия, ташқи иқтисодий алоқалар ва инвестициялар соҳасида ҳам раҳбарлик лавозимларида ишлаган. Шунингдек, у Россия ТИВ ҳузуридаги Дипломатик академия аспиранти ҳисобланади.
ўзбекистон
Янгиликлар
Таълим тизимида янги тайинловлар амалга оширилди

13:19 10.09.2025
Oбуна бўлиш
9 сентябрь куни ишдан олинган Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг икки нафар ўринбосари ҳамда агентлик раҳбарининг ўрнига янги тайинловлар амалга оширилди
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон президентининг қарорига мувофиқ, таълим тизимида қатор янги тайинловлар амалга оширилди. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Азизбек Турдиев Мактабгача ва мактаб таълими вазири ўринбосари лавозимига тайинланди. У бунга қадар вазир маслаҳатчиси сифатида ишлаган.
Турдиев турли йилларда Тошкент мактабларида, Вазирлар Маҳкамаси, Сенат ва бошқа идораларда масъул лавозимларда фаолият юритган. Шунингдек, “Ҳамдўстлик болалар” ҳамда “Ёшларни тадбиркорлик ва саноатга йўналтириш” лойиҳалари раҳбари сифатида ҳам иш тажрибасига эга.
Сардор Раджабов Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг биринчи ўринбосари этиб тайинланди. У аввал мактабгача ва мактаб таълими вазири ўринбосари сифатида ишлаган. Раджабов таълим сифати, тест тизими ва аккредитация йўналишларида раҳбарлик тажрибасига эга.
Бахтиёр Йўлдошев Президент администрацияси ҳузуридаги Таълим сифатини таъминлаш миллий агентлиги директори этиб тайинланди. Унгача “Янги Ўзбекистон” университетида проректор сифатида фаолият юритган. Йўлдошев молия, ташқи иқтисодий алоқалар ва инвестициялар соҳасида ҳам раҳбарлик лавозимларида ишлаган. Шунингдек, у Россия ТИВ ҳузуридаги Дипломатик академия аспиранти ҳисобланади.
