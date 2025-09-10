Ўзбекистон
Ипотека кредити аҳолига кўпроқ қайси вилоятларда ажратилди?
Ипотека кредити аҳолига кўпроқ қайси вилоятларда ажратилди?
Фарғона ва Андижон вилоятлари ипотека кредитлари кесимида қайси ўринда?
2025-09-10T11:41+0500
2025-09-10T11:41+0500
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 2025 йил январь–август ойларида тижорат банклари томонидан аҳолига ажратилган ипотека кредитлари ҳақида ҳисобот эълон қилди.Ҳисоботга кўра, дастур доирасида жами 8,94 триллион сўмлик 30 654 та ипотека кредити берилган. Улардан 39 фоизи, яъни 3,47 триллион сўмлик 12 043 та кредит аёллар улушига тўғри келган.Энг кўп ипотека кредити "Ипотека банк" томонидан ажратилган — жами 5 966 та. Иккинчи ўринда "Ўзмиллий банк" 4 585 та ва учинчи ўринда "Агробанк" 4 539 та.Ҳудудлар кесимида энг кўп ипотека кредити Тошкент шаҳрида ажратилган — жами 2,09 трлн сўмлик 6 637 та. Кейинги ўринларда Фарғона вилояти 2 989 та ва Андижон вилояти 2 972 та кредит билан қайд этилганУмуман олганда, ажратилган ипотека кредити ўртача 292 миллион сўмни ташкил этди. Вилоятлар бўйича ўртача кўрсаткичлар қуйидагича:
ўзбекистонда ипотека кредитлари, қайси вилоятда ипотека кредити кўп, тошкент шаҳри ипотека кредити, фарғона вилояти ипотека кредити, андижон вилояти ипотека кредити, 2025 йил ипотека кредити статистикаси, иқтисодиёт ва молия вазирлиги ипотека ҳисоботи, ҳудудлар кесимида ипотека кредитлари, аёлларга ажратилган ипотека

Ипотека кредити аҳолига кўпроқ қайси вилоятларда ажратилди?

11:41 10.09.2025
2025 йил январь–август ойларида энг кўп ипотека кредити Тошкент шаҳрида ажратилган. Кейинги ўринларда Фарғона ва Андижон вилоятлари қайд этилган.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 2025 йил январь–август ойларида тижорат банклари томонидан аҳолига ажратилган ипотека кредитлари ҳақида ҳисобот эълон қилди.
Ҳисоботга кўра, дастур доирасида жами 8,94 триллион сўмлик 30 654 та ипотека кредити берилган. Улардан 39 фоизи, яъни 3,47 триллион сўмлик 12 043 та кредит аёллар улушига тўғри келган.
Энг кўп ипотека кредити "Ипотека банк" томонидан ажратилган — жами 5 966 та. Иккинчи ўринда "Ўзмиллий банк" 4 585 та ва учинчи ўринда "Агробанк" 4 539 та.
Ҳудудлар кесимида энг кўп ипотека кредити Тошкент шаҳрида ажратилган — жами 2,09 трлн сўмлик 6 637 та. Кейинги ўринларда Фарғона вилояти 2 989 та ва Андижон вилояти 2 972 та кредит билан қайд этилган
Эътиборга молик жиҳати, Хоразм вилояти ва Қорақалпоғистон Республикасида кредитларнинг деярли ярми аёлларга тўғри келган.
Умуман олганда, ажратилган ипотека кредити ўртача 292 миллион сўмни ташкил этди. Вилоятлар бўйича ўртача кўрсаткичлар қуйидагича:
Тошкент шаҳри – 315 миллион сўм
Андижон вилояти – 305 миллион сўм
Самарқанд вилояти – 303 миллион сўм
Наманган вилояти – 298 миллион сўм
Фарғона вилояти – 290 миллион сўм
Сирдарё вилояти – 288 миллион сўм
Сурхондарё вилояти – 287 миллион сўм
Жиззах вилояти – 286 миллион сўм
Бухоро вилояти – 281 миллион сўм
Навоий вилояти – 279 миллион сўм
Қашқадарё вилояти – 271 миллион сўм
Тошкент вилояти – 270 миллион сўм
Қорақалпоғистон Республикаси – 267 миллион сўм
Хоразм вилояти – 252 миллион сўм
