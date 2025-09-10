https://sputniknews.uz/20250910/ipoteka-kredit-aholi-viloyat-51868471.html

Ипотека кредити аҳолига кўпроқ қайси вилоятларда ажратилди?

Фарғона ва Андижон вилоятлари ипотека кредитлари кесимида қайси ўринда?

2025-09-10T11:41+0500

2025-09-10T11:41+0500

2025-09-10T11:41+0500

ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистон Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 2025 йил январь–август ойларида тижорат банклари томонидан аҳолига ажратилган ипотека кредитлари ҳақида ҳисобот эълон қилди.Ҳисоботга кўра, дастур доирасида жами 8,94 триллион сўмлик 30 654 та ипотека кредити берилган. Улардан 39 фоизи, яъни 3,47 триллион сўмлик 12 043 та кредит аёллар улушига тўғри келган.Энг кўп ипотека кредити "Ипотека банк" томонидан ажратилган — жами 5 966 та. Иккинчи ўринда "Ўзмиллий банк" 4 585 та ва учинчи ўринда "Агробанк" 4 539 та.Ҳудудлар кесимида энг кўп ипотека кредити Тошкент шаҳрида ажратилган — жами 2,09 трлн сўмлик 6 637 та. Кейинги ўринларда Фарғона вилояти 2 989 та ва Андижон вилояти 2 972 та кредит билан қайд этилганУмуман олганда, ажратилган ипотека кредити ўртача 292 миллион сўмни ташкил этди. Вилоятлар бўйича ўртача кўрсаткичлар қуйидагича:

