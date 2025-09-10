Ўзбекистон
Давлат бюджети ижроси – инфографика
Давлат бюджети ижроси – инфографика
Бош вазир ўринбосари — иқтисодиёт ва молия вазири Жамшид Қўчқоровнинг маълум қилишича, ҳисобот даврида Давлат бюджети даромадлари 103,4 фоизга бажарилган. Харажатлар бўйича режа кўрсаткичлари 96,8 фоизни ташкил қилган.2025 йилнинг биринчи ярим йиллигида Давлат бюджети даромадлари 144,2 трлн сўмни ташкил этиб, 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 19,2 фоизга ошган.
2025-09-10T19:47+0500
инфографика
давлат бюджети
мултимедиа
Жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 37 млрд долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 16,1 фоизга ошган.
Янгиликлар
19:47 10.09.2025
Давлат бюджетининг 2025 йил биринчи ярим йилликдаги ижроси борасида маълумот берилди.
Жорий йилнинг биринчи ярим йиллигида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 37 млрд долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 16,1 фоизга ошган.
Бош вазир ўринбосари — иқтисодиёт ва молия вазири Жамшид Қўчқоровнинг маълум қилишича, ҳисобот даврида Давлат бюджети даромадлари 103,4 фоизга бажарилган. Харажатлар бўйича режа кўрсаткичлари 96,8 фоизни ташкил қилган.
2025 йилнинг биринчи ярим йиллигида Давлат бюджети даромадлари 144,2 трлн сўмни ташкил этиб, 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 19,2 фоизга ошган.
Давлат бюджетининг харажатлари эса ҳисобот даврида 173,3 трлн сўмни ташкил этиб, 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 16,0 фоизга ўсган.
