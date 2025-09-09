https://sputniknews.uz/20250909/uzbekistan-kartoshka-davlat-51834642.html
Давлат картошка етиштиришни қўллаб-қувватлайди - тафсилотлар
Давлат картошка етиштиришни қўллаб-қувватлайди - тафсилотлар
Ўзбекистонда картошка етиштириш ҳажмини кўпайтириш ва уруғчиликни ривожлантиришни жадаллаштириш мақсадида президент қарори имзоланди
ТОШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Ўзбекистонда картошка етиштириш ҳажмини кўпайтириш ва уруғчиликни ривожлантиришни жадаллаштириш мақсадида президент қарори имзоланди. Қарор матни Қонунчилик маълумотлари миллий базаси порталида эълон қилинди.Унга мувофиқ, асосий мақсадли кўрсаткичлар қуйидагича белгиланган:Шунингдек, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳар йили 1 декабрга қадар кейинги йилда етиштириладиган картошканинг ин-витро ўсимликлари, микро ва мини-туганаклари ҳажми бўйича илмий муассасалар ҳамда тадбиркорларга буюртма бериши ҳам белгиланган.Бу кредитлар:Бундан ташқари, 2026 йил 1 январдан картошка етиштирувчилар томонидан қуёш панеллари ўрнатиш харажатларининг 50 фоизигача (энг кўпи 50 млн сўм) қисми Давлат бюджети ҳисобидан қоплаб берилади.
ўзбекистон
Ҳосилдорлик ҳажмини 17 тоннадан 30 тоннагача ошириш режалаштирилган.
Унга мувофиқ, асосий мақсадли кўрсаткичлар қуйидагича белгиланган:
2028 йилдан бошлаб ҳар йили унувчанлик даражаси 85 фоиздан паст бўлмаган камида 10 млн дона картошканинг мини-туганакларини етказиб бериш;
2030 йилга бориб республика бўйича картошканинг ўртача ҳосилдорлигини 16-17 тоннадан 25-30 тоннагача ошириш.
Шунингдек, Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳар йили 1 декабрга қадар кейинги йилда етиштириладиган картошканинг ин-витро ўсимликлари, микро ва мини-туганаклари ҳажми бўйича илмий муассасалар ҳамда тадбиркорларга буюртма бериши ҳам белгиланган.
2026 йил 1 январдан бошлаб картошка етиштириш учун харажатларнинг бир қисмини қоплаш мақсадида давлат томонидан махсус кредитлар берилади.
ҳосил қийматининг ярмигача (50%) бўлган миқдорда ажратилади;
фоиз ставкаси йилига 12% этиб белгиланади;
қарзни қайтаришда 6 ой имтиёзли муддат;
умумий кредит муддати эса 12 ойни ташкил этади;
кредит олиш учун ҳосил суғуртаси бўлиши шарт.
Бундан ташқари, 2026 йил 1 январдан картошка етиштирувчилар томонидан қуёш панеллари ўрнатиш харажатларининг 50 фоизигача (энг кўпи 50 млн сўм) қисми Давлат бюджети ҳисобидан қоплаб берилади.