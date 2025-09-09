https://sputniknews.uz/20250909/uzbekistan-12-yil-talim-51848195.html
Ўзбекистон 12 йиллик таълим тизимига ўтади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда мактаб таълими давомийлигини 12 йилга тенглаштирилмоқда.
2025-09-09T15:11+0500
2025-09-09T15:11+0500
2025-09-09T15:11+0500
жамият
ўзбекистон
мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги
таълим
ислоҳотлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/08/51134329_0:15:739:431_1920x0_80_0_0_9c5d4b5743de2e29d35d81a88fc6508d.jpg
ТОШКЕНТ, 9 сен – Sputnik. Ўзбекистонда мактаб таълими давомийлиги 12 йилга тенглаштирилмоқда. Бу ҳақда бўлиб ўтган таълимга оид тақдимотдан сўнг мактабгача таълим ва таълим вазирининг биринчи ўринбосари Садор Ражабов "Ўзбекистон 24" телеканали учун берган интервьюсида маълум қилди.Ражабовнинг таъкидлашича, халқаро даражадаги таълим йўналишлари билан миллий таълим тизимини мувофиқлаштириш бўйича жуда кўп ташаббуслар президент томонидан қўллаб-қувватлаган. Хусусан, 12 йиллик таълим тизимига ўтишни ҳам шулар жумласидан.Унинг қайд этишича, хорижий олий таълим муассасаларида таҳсилни бошлаган Ўзбекистонлик ёшлар кўп ҳолларда бир йил давомида тайёрлов курсларида ўқишга ва натижада ўзларининг бир йиллик вақтларини сарфлашга мажбур бўлишган.
ўзбекистон
ўзбекистон 12 йил таълим тизим олий мактабгача мактаб
ТОШКЕНТ, 9 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда мактаб таълими давомийлиги 12 йилга тенглаштирилмоқда. Бу ҳақда бўлиб ўтган таълимга оид тақдимотдан сўнг мактабгача таълим ва таълим вазирининг биринчи ўринбосари Садор Ражабов "Ўзбекистон 24" телеканали учун берган интервьюсида маълум қилди.
Ражабовнинг таъкидлашича, халқаро даражадаги таълим йўналишлари билан миллий таълим тизимини мувофиқлаштириш бўйича жуда кўп ташаббуслар президент томонидан қўллаб-қувватлаган. Хусусан, 12 йиллик таълим тизимига ўтишни ҳам шулар жумласидан.
“Мактабга тайёрлов босқичида қамров деярли юз фоизга етди. Шу боис айни босқичдаги таълимни умумий мактаб даври ҳисобига қўшиш таклифи берилди. Бунинг биринчи устунлиги – таълим сифатини ошириш бўлса, иккинчиси – бевосита олий таълим билан боғлиқдир”, - дейди вазир ўринбосари.
Унинг қайд этишича, хорижий олий таълим муассасаларида таҳсилни бошлаган Ўзбекистонлик ёшлар кўп ҳолларда бир йил давомида тайёрлов курсларида ўқишга ва натижада ўзларининг бир йиллик вақтларини сарфлашга мажбур бўлишган.
"Эндиликда қонунан мактаб тизимининг 12 йилга тенглаштирилиши сабаб улар олган таълим даври хорижий отм қўйган талабларга мос келади ва улар бакалавр босқичида тўғридан-тўғри ўқиш имкониятига эга бўладилар", - дея хулоса қилади Ражабов.