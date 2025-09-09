Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250909/alijon-rahimov-asarlar-51804231.html
Юрт ва ҳаёт Алижон Раҳимов асарларида — фото
Юрт ва ҳаёт Алижон Раҳимов асарларида — фото
Sputnik Ўзбекистон
Алижон Раҳимов – 1957 йилда Қўқонда туғилган. У П.Бенков номидаги Республика рассомлик билим юрти ҳамда Тошкент театр ва рассомлик институтида таълим олган. 1990 йилдан Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси ҳисобланади. Асарлари мамлакатдаги йирик музейлар ва галереяларда, шунингдек, хорижий тўпламларда сақланмоқда.
2025-09-09T20:01+0500
2025-09-09T20:01+0500
кўргазма
рассом
санъат
ўзбекистон
фото
мултимедиа
тошкент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51801766_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b2d50a086d92403b0f656d9e9ad09cd.jpg
Тошкент Фотосуратлар уйида Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, Қўқон Арт-резиденцияси мутахассиси, рассом Алижон Раҳимовнинг “Юрт ва ҳаёт асарларимда” номли шахсий кўргазмаси очилиши бўлиб ўтди.Кўргазмада рассомнинг 50 тага яқин рангтасвир ва 30 тадан ортиқ графика ишлари намойиш этилмоқда. Асарларда турли фасллар манзаралари, табиат гўзалликлари, тарихий шахслар ва меъморий ёдгорликлар ўз ифодасини топган. Шу билан бирга, “Илоҳий никоҳ”, “Келин ва куёв”, “Отамни излаб” каби маиший мавзуларга бағишланган картиналар ҳам ўзига хос услуби билан томошабинларни ўзига ром этади.Алижон Раҳимов – 1957 йилда Қўқонда туғилган. У П.Бенков номидаги Республика рассомлик билим юрти ҳамда Тошкент театр ва рассомлик институтида таълим олган. 1990 йилдан Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси ҳисобланади. Асарлари мамлакатдаги йирик музейлар ва галереяларда, шунингдек, хорижий тўпламларда сақланмоқда.Кўргазма ташкилотчилари: Ўзбекистон Бадиий академияси, Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси ва Тошкент Фотосуратлар уйи.Кўргазма 15 сентябргача қадар давом этади.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/08/51801766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c52428803ae520d394e00dc38447227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
алижон раҳимов рассом кўргазма
алижон раҳимов рассом кўргазма

Юрт ва ҳаёт Алижон Раҳимов асарларида — фото

20:01 09.09.2025
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
Тошкентдаги кўргазмада рассомнинг 50 тага яқин рангтасвир ва 30 тадан ортиқ графика ишлари намойиш этилмоқда.
Тошкент Фотосуратлар уйида Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси, Қўқон Арт-резиденцияси мутахассиси, рассом Алижон Раҳимовнинг “Юрт ва ҳаёт асарларимда” номли шахсий кўргазмаси очилиши бўлиб ўтди.
Кўргазмада рассомнинг 50 тага яқин рангтасвир ва 30 тадан ортиқ графика ишлари намойиш этилмоқда. Асарларда турли фасллар манзаралари, табиат гўзалликлари, тарихий шахслар ва меъморий ёдгорликлар ўз ифодасини топган. Шу билан бирга, “Илоҳий никоҳ”, “Келин ва куёв”, “Отамни излаб” каби маиший мавзуларга бағишланган картиналар ҳам ўзига хос услуби билан томошабинларни ўзига ром этади.
Алижон Раҳимов – 1957 йилда Қўқонда туғилган. У П.Бенков номидаги Республика рассомлик билим юрти ҳамда Тошкент театр ва рассомлик институтида таълим олган. 1990 йилдан Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси аъзоси ҳисобланади. Асарлари мамлакатдаги йирик музейлар ва галереяларда, шунингдек, хорижий тўпламларда сақланмоқда.
Кўргазма ташкилотчилари: Ўзбекистон Бадиий академияси, Ўзбекистон Бадиий ижодкорлар уюшмаси ва Тошкент Фотосуратлар уйи.
Кўргазма 15 сентябргача қадар давом этади.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
1/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
2/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
3/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
4/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
5/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
6/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
7/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
8/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
9/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
10/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
11/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
12/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
13/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
14/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
15/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
16/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка художника Алижона Рахимова Родина и жизнь в моих произведениях - Sputnik Ўзбекистон
17/17
© Sputnik / Бахром Хатамов
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0