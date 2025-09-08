https://sputniknews.uz/20250908/tramp-gazo-kelishuv-51801082.html
Трамп: Ғазо бўйича келишув тез орада амалга ошиши мумкин
Трамп журналистлар билан ўтказган суҳбатида Ғазодаги нотинчлик тугатилиб, гаровга олинганларнинг озод этилишига эришмоқчи эканлиги ҳақида маълум қилди
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Ғазо бўйича келишув устида иш жадаллашгани, режа тез орада натижа бериши ва барча гаровга олинганларни озод этиш кўзда тутилаётганини маълум қилди.АҚШ раҳбарининг таъкидлашича, ҳозирда ижобий натижа бериши кутилаётган ечим устида музокаралар олиб борилмоқда. Оқ уй, Трампнинг ҲАМАСга йўллаган сўнгги огоҳлантиришидан кейин можарони юмшатиш ва гуманитар масалаларда амалий қадамлар ташланишига умид билдирмоқда.
“Бу ҳақда тез орада хабар топасиз. Биз масалани ҳал қилиш ва гаровдагиларни қайтариш учун ҳаракат қиляпмиз”, — деди Трамп, қўшимча тафсилотларни очиқламасдан.
Оқ уй, Трампнинг ҲАМАСга йўллаган сўнгги огоҳлантиришидан кейин можарони юмшатиш ва гуманитар масалаларда амалий қадамлар ташланишига умид билдирмоқда.