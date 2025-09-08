Ўзбекистон
Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
Трамп: Ғазо бўйича келишув тез орада амалга ошиши мумкин
Трамп журналистлар билан ўтказган суҳбатида Ғазодаги нотинчлик тугатилиб, гаровга олинганларнинг озод этилишига эришмоқчи эканлиги ҳақида маълум қилди
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Ғазо бўйича келишув устида иш жадаллашгани, режа тез орада натижа бериши ва барча гаровга олинганларни озод этиш кўзда тутилаётганини маълум қилди.АҚШ раҳбарининг таъкидлашича, ҳозирда ижобий натижа бериши кутилаётган ечим устида музокаралар олиб борилмоқда. Оқ уй, Трампнинг ҲАМАСга йўллаган сўнгги огоҳлантиришидан кейин можарони юмшатиш ва гуманитар масалаларда амалий қадамлар ташланишига умид билдирмоқда.
Трамп: Ғазо бўйича келишув тез орада амалга ошиши мумкин

ҲАМСга йўлланган сўнгги огоҳлантиришдан кейин Оқ уй можарони тезкор ҳал этиш ва гаровдагиларни озод этиш бўйича ижобий натижага умид қилмоқда.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Ғазо бўйича келишув устида иш жадаллашгани, режа тез орада натижа бериши ва барча гаровга олинганларни озод этиш кўзда тутилаётганини маълум қилди.
АҚШ раҳбарининг таъкидлашича, ҳозирда ижобий натижа бериши кутилаётган ечим устида музокаралар олиб борилмоқда.
“Бу ҳақда тез орада хабар топасиз. Биз масалани ҳал қилиш ва гаровдагиларни қайтариш учун ҳаракат қиляпмиз”, — деди Трамп, қўшимча тафсилотларни очиқламасдан.
Оқ уй, Трампнинг ҲАМАСга йўллаган сўнгги огоҳлантиришидан кейин можарони юмшатиш ва гуманитар масалаларда амалий қадамлар ташланишига умид билдирмоқда.
