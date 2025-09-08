Ўзбекистон
Лавров: доллардан воз кечиш жараёни кетмоқда
Лавров: доллардан воз кечиш жараёни кетмоқда
Доллардан воз кечиш ва муқобил тўлов платформаларини яратиш жараёни кетмоқда, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча амалий хулоса чиқармади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Доллардан воз кечиш ва муқобил тўлов платформаларини яратиш жараёни кетмоқда, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча амалий хулоса чиқармади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20230914/dunyo-dollar-voz-kechish-ekspert-38916480.html
Лавров: доллардан воз кечиш жараёни кетмоқда

14:51 08.09.2025
Россия ташқи ишлар вазирининг сўзларига кўра, Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча бундан амалий хулоса чиқармаган.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Доллардан воз кечиш ва муқобил тўлов платформаларини яратиш жараёни кетмоқда, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча амалий хулоса чиқармади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Нормал савдо-сотиқ учун зарур бўлган муқобил платформалар, тўлов ва бошқа логистик механизмларни яратиш бўйича жараён кетмоқда”, - деди Лавров МГИМО талабалари ва ўқитувчилари олдида сўзлаган нутқида.
Унинг сўзларига кўра, илгари Жо Байденни бу учун танқид қилган Американинг янги маъмурияти ҳам бундан хулоса чиқармаган.
Доллар купюраси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2023
Дунёда доллардан воз кечиш тезлашди — эксперт
14 Сентябр 2023, 12:39
