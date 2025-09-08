https://sputniknews.uz/20250908/lavrov-dollardan-voz-kechish-51811188.html
Лавров: доллардан воз кечиш жараёни кетмоқда
Лавров: доллардан воз кечиш жараёни кетмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Доллардан воз кечиш ва муқобил тўлов платформаларини яратиш жараёни кетмоқда, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча амалий хулоса чиқармади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
2025-09-08T14:51+0500
2025-09-08T14:51+0500
2025-09-08T14:51+0500
дунё янгиликлари
дунёда
сергей лавров
доллардан воз кечиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_5ff8679771fa1bd5c04d315461996057.jpg
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Доллардан воз кечиш ва муқобил тўлов платформаларини яратиш жараёни кетмоқда, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча амалий хулоса чиқармади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, илгари Жо Байденни бу учун танқид қилган Американинг янги маъмурияти ҳам бундан хулоса чиқармаган.
https://sputniknews.uz/20230914/dunyo-dollar-voz-kechish-ekspert-38916480.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_830a86d31f466e979b7ba1d979c26b56.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
доллардан воз кечиш дедолларизация лавров
доллардан воз кечиш дедолларизация лавров
Лавров: доллардан воз кечиш жараёни кетмоқда
Россия ташқи ишлар вазирининг сўзларига кўра, Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча бундан амалий хулоса чиқармаган.
ТОШКЕНТ, 8 сен – Sputnik. Доллардан воз кечиш ва муқобил тўлов платформаларини яратиш жараёни кетмоқда, бироқ АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти ҳозирча амалий хулоса чиқармади. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров маълум қилди.
“Нормал савдо-сотиқ учун зарур бўлган муқобил платформалар, тўлов ва бошқа логистик механизмларни яратиш бўйича жараён кетмоқда”, - деди Лавров МГИМО талабалари ва ўқитувчилари олдида сўзлаган нутқида.
Унинг сўзларига кўра, илгари Жо Байденни бу учун танқид қилган Американинг янги маъмурияти ҳам бундан хулоса чиқармаган.