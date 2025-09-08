Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20250908/eoii-urugchilik-bozor-51814135.html
ЕОИИ: уруғчиликнинг умумий бозори қандай такомиллаштирилмоқда
ЕОИИ: уруғчиликнинг умумий бозори қандай такомиллаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Уруғчилик бозорини такомиллаштириш ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш борасидаги муҳим ишлар
2025-09-08T16:30+0500
2025-09-08T16:30+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еоии
ўзбекистон
озиқ-овқат
савдо
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0f/36889620_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_5c36ab8690f83f3699e863d27a827f76.png
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) умумий уруғчилик бозорини такомиллаштириш ишлари изчил давом этмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.Ташаббуснинг асоси 2017 йилда Иттифоқ доирасида қишлоқ хўжалиги экинлари уруғлари айланиши тўғрисидаги битим имзоланиши билан қўйилган. Ушбу ҳужжатнинг энг муҳим мақсади — ЕОИИ давлатлари бир-бирининг уруғ сифати ҳақидаги ҳужжатларини тан олиши.ЕИК Агросаноат сиёсати департаменти бўлим бошлиғи Андрей Дробишевскийнинг маълумотига кўра, 2021 йилда давлат раҳбарлари уруғчилик ва навларни синаш соҳасида унификация йўналишларини белгилаб берган.Мутахассисларнинг қайд этишича, умумий уруғчилик бозорини ривожлантиришдан асосий мақсад ЕОИИ мамлакатларининг озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашдир.Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Иттифоқ давлатлари буғдой, жавдар, маккажўхори, картошка, кунгабоқар, помидор, бодринг ва беда экинлари бўйича ўзларининг рақобатбардош навларига эга. Бундан ташқари, қанд лавлагининг ҳам замонавий, рақобатбардош гибрид турлари пайдо бўлмоқда.Экспертларга кўра, ЕОИИ ҳудудида қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси бўйича ҳамкорликни янада кенгайтириш учун катта салоҳият мавжуд.
https://sputniknews.uz/20250907/eoii-deklaratsiya-yol-xarita-51789341.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0f/36889620_96:0:672:432_1920x0_80_0_0_13f3649ff49ab4f1c32305a6a520b4e3.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии уруғчилик рақобат бозор хавфсизлик ташаббус режалар алоқа
еоии уруғчилик рақобат бозор хавфсизлик ташаббус режалар алоқа

ЕОИИ: уруғчиликнинг умумий бозори қандай такомиллаштирилмоқда

16:30 08.09.2025
© Министерство сельского хозяйства республики УзбекистанВ фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях республики выращено более 8,1 миллиона тонн зерна
В фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных предприятиях республики выращено более 8,1 миллиона тонн зерна - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.09.2025
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан
Oбуна бўлиш
Мақсад — Иттифоқ мамлакатларининг озиқ-овқат таъминотини ошириш. Олиб борилган таҳлилларга кўра, ЕОИИ давлатлари ўз рақобатбардош буғдой, жавдар, маккажўхори, картошка, кунгабоқар, помидор, бодринг ва беда навларига эга.
ТОШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) умумий уруғчилик бозорини такомиллаштириш ишлари изчил давом этмоқда. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) матбуот хизмати хабар берди.
Ташаббуснинг асоси 2017 йилда Иттифоқ доирасида қишлоқ хўжалиги экинлари уруғлари айланиши тўғрисидаги битим имзоланиши билан қўйилган. Ушбу ҳужжатнинг энг муҳим мақсади — ЕОИИ давлатлари бир-бирининг уруғ сифати ҳақидаги ҳужжатларини тан олиши.
ЕИК Агросаноат сиёсати департаменти бўлим бошлиғи Андрей Дробишевскийнинг маълумотига кўра, 2021 йилда давлат раҳбарлари уруғчилик ва навларни синаш соҳасида унификация йўналишларини белгилаб берган.
“Шу асосда сўнгги йилларда фаол иш олиб борилди. 2025 йил якунига қадар босқич тугалланиши режалаштирилган. 2026 йилда бўлиб ўтадиган Олий кенгаш йиғилишида эса натижалар муҳокама қилиниб, кейинги устувор йўналишлар белгиланади”, - дейди у.
Мутахассисларнинг қайд этишича, умумий уруғчилик бозорини ривожлантиришдан асосий мақсад ЕОИИ мамлакатларининг озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлашдир.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Иттифоқ давлатлари буғдой, жавдар, маккажўхори, картошка, кунгабоқар, помидор, бодринг ва беда экинлари бўйича ўзларининг рақобатбардош навларига эга. Бундан ташқари, қанд лавлагининг ҳам замонавий, рақобатбардош гибрид турлари пайдо бўлмоқда.
Экспертларга кўра, ЕОИИ ҳудудида қишлоқ хўжалиги экинлари селекцияси бўйича ҳамкорликни янада кенгайтириш учун катта салоҳият мавжуд.
Флаги ЕАЭС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.09.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ декларациясини амалга ошириш бўйича йўл харитасини тайёрлаш якуний босқичга етди
Кеча, 14:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0