https://sputniknews.uz/20250907/toshkent-wolve-day-uzbekistan-bayker-festival-51787389.html
Тошкентда “Wоlves Day Uzbekistan” байкерлар фестивали қандай ўтди - видео
Тошкентда “Wоlves Day Uzbekistan” байкерлар фестивали қандай ўтди - видео
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда 10 дан ортиқ мотоклуб аъзолари , шунингдек, Қозоғистон ва Тожикистондан байкерлар иштирокида фестивал бўлиб ўтди
2025-09-07T10:45+0500
2025-09-07T10:45+0500
2025-09-07T10:45+0500
ўзбекистон
тошкент
байкерлар
фестивал
видео
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51787486_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e9bd89baaddb092a3d0c621649b5ca6b.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Тошкентда “Wоlves Day Uzbekistan” байкерлар фестивали ўтказилди. Унда пойтахт ва бошқа ҳудудлардан, шунингдек, Қозоғистон ва Тожикистондан келган 10 тадан ортиқ мотоклуб аъзолари ҳамда эркин фрирайдерлар иштирок этишди.Мотофестда жами 300 тадан ортиқ мотоцикл намойиш қилинди. Байкерлар сафи “Бунёдкор” стадионидан бошлаб, пойтахт кўчалари бўйлаб ҳаракат қилди. Уларга Тошкент шаҳар ИИББ, ЙҲХХ ҳамда Миллий гвардия ходимлари ҳамроҳлик қилишди.Тадбир меҳмонлари моторлар ва мусиқанинг жўшқин овозларидан баҳраманд бўлишди, турли мотоцикллар тарихи билан танишишди, эсдалик учун суратларга тушишди ва ҳақиқий “драйв” муҳитини шўнғишди.Ташкилотчиларнинг берган маълумотларига кўра, фестивалнинг асосий мақсади – мамлакатда мототуризм ва мотомаданиятни ривожлантириш, шунингдек, эндигина бу йўналишда ўз фаолиятини бошлаган ёш байкерларга кўмак беришдир.Фестиваль тафсилотлари билан Sputnik видеосида танишишингиз мумкин.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51787486_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f2510626a932916d687a3fda957ed98b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент wоlves day uzbekistan байкер фестивал туризм иштирок танлов совға видео эсдалик
тошкент wоlves day uzbekistan байкер фестивал туризм иштирок танлов совға видео эсдалик
Тошкентда “Wоlves Day Uzbekistan” байкерлар фестивали қандай ўтди - видео
Эксклюзив
Иштирокчилар орасида 10 тадан ортиқ мотоклуб аъзолари ҳамда эркин фрирайдерлар бор.
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Тошкентда “Wоlves Day Uzbekistan” байкерлар фестивали ўтказилди. Унда пойтахт ва бошқа ҳудудлардан, шунингдек, Қозоғистон ва Тожикистондан келган 10 тадан ортиқ мотоклуб аъзолари ҳамда эркин фрирайдерлар иштирок этишди.
Мотофестда жами 300 тадан ортиқ мотоцикл намойиш қилинди. Байкерлар сафи “Бунёдкор” стадионидан бошлаб, пойтахт кўчалари бўйлаб ҳаракат қилди. Уларга Тошкент шаҳар ИИББ, ЙҲХХ ҳамда Миллий гвардия ходимлари ҳамроҳлик қилишди.
Тадбир меҳмонлари моторлар ва мусиқанинг жўшқин овозларидан баҳраманд бўлишди, турли мотоцикллар тарихи билан танишишди, эсдалик учун суратларга тушишди ва ҳақиқий “драйв” муҳитини шўнғишди.
Ташкилотчиларнинг берган маълумотларига кўра, фестивалнинг асосий мақсади – мамлакатда мототуризм ва мотомаданиятни ривожлантириш, шунингдек, эндигина бу йўналишда ўз фаолиятини бошлаган ёш байкерларга кўмак беришдир.
Фестиваль тафсилотлари билан Sputnik
видеосида танишишингиз мумкин.