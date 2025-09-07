Тошкентда иссиқ сув режали ўчирилади - жадвал
Марказий иситиш тизимига эга уйларнинг аҳолиси беш кунлик иссиқ сув таъминотида узилишларга дуч келади.
ТОШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Тошкент шаҳрида сентябрь-октябрь ойларида иссиқ сув режали ўчирилади.Бу ҳақда “Veolia Energy Tashkent” компанияси маълум қилди.
Таъкидланишича, бу иссиқлик тармоқларида режалаштирилган профилактика ишлари билан боғлиқ. Бу қишки мавсумда тизимнинг барқарор ишлаши учун зарур.
Шу сабабли марказий иситиш тизимига эга уйларнинг аҳолиси беш кунлик иссиқ сув таъминотида узилишларга дуч келади.
Иссиқ сув таъминотини ўчириш жадвали
8−12 сентябрь
Мирзо Улуғбек, Темур Малик, Авайхон, Мингбулоқ, Миришкор, Шукур Бурҳонов, Раззок Ҳамроев, Салом, Дўрмон йўли, Феруза кўчалари;
Қорасув-1,2,3,4,6; Бўз-2; Феруза массивлари;
Заргарлик, Лутфий, Боғистон, Қатортал, Гулистон, Фарҳод, Чопонота, Боғибостон, Наққошлик, Дўмбиробод, Серқуёш, Ўсмир, Тахиаташ, Ширин ва бошқа кўчалар;
Чилонзор (5−26, 30, 31, Г9А, 20А), Дўмбиробод, Шарқ, Гулистон, Ал-Хоразмий-1,2, Бешқайрағоч Изза массивлари ва Ўрикзор бозори атрофи.
15−19 сентябрь
Қорасув, Бешариқ, Бирлашган, Элбек, Асалобод, Қурувчилар, Уйсозлар, Паркент, Чўлпон, Алимкент кўчалари;
Тузел-1÷4, Уйсозлар-1, Асалобод-1,2, Авиасозлар шаҳарчаси (1,1а,2,3,4) массивлари;
Амир Темур, Мустақиллик шоҳ кўчалари, Шароф Рашидов, Навоий, Бобур, Шота Руставели, Катта Чилонзор, Муқимий, Сеул, Нурафшон, Афросиёб ва бошқа кўчалар;
Тс-1,2,4,5,7; Оқтепа, Чилонзор (1−5,7,Э,И), Кушбеги, Бошлиқ, Учувчилар шаҳарчаси массивлари.
22−26 сентябрь
Мустақиллик шоҳ кўчаси, Мирзо Улуғбек, Буюк ипак йўли, Қори Ниёзий, Муҳаммад Юсуф, Сайрам, Тамарахоним, Оққўрғон ва бошқа кўчалар;
Яланғоч, Тошқишлоқмач, Мавлоно Риёзий, Бўз-1 массивлари, ТошГРЭС посёлкаси;
Бунёдкор шоҳ кўчаси, Навоий, Олмазор, Беруний, Ислом Каримов, Қоратош, Фурқат, Афросиёб, Шифонур кўчалари, Чорсу майдони ва атрофи.
29 сентябрь — 3 октябрь
Амир Темур, Мустақиллик, Аҳмад Дониш, Шароф Рашидов, Яҳё Ғуломов, Шаҳрисабз, Шастри, Деҳқонобод, Катта ҳалқа йўли, Шаҳристон, Юнусобод ва бошқа кўчалар.
Белтепа, Ибн Сино-1,2, Жорариқ, Бешқургҳон-1÷4, Олимпия, Шифокорлар шаҳарчаси, Талабалар шаҳарчаси, Юнусобод (1−19), Себзор массивлари.
6−10 октябрь
Мунис, Сарикўл, Эски Сарикўл, Янги Қўйлиқ, Абдурауф Фитрат, Фарғона йўли, Толлимаржон, Файзобод ва бошқа кўчалар;
Қўйлиқ-1÷7 массивлари, Қўйлиқ-Айланма;
Янги Сергели йўли, Меҳригиё, Суғдиёна, Қипчоқ, Чинар, Давлатобод, Дўстлик, Сергели 1−8А, Юлдуз 1−18;
"Водник" массиви (Ҳусайн Бойқаро кўчаси, Бектемир);
"Қурувчи" массиви (Сергели).
