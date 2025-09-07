https://sputniknews.uz/20250907/toshkent-arzon-yarmarka-51792062.html
Тошкентдаги арзонлаштирилган ярмаркаларда назорат кучайтирилади
Тошкентдаги арзонлаштирилган ярмаркаларда назорат кучайтирилади
Sputnik Ўзбекистон
Нарх-навони назорат қилиш мақсадида арзонлаштирилган бозор ярмаркаларига камералар ўрнатилмоқда
2025-09-07T15:00+0500
2025-09-07T15:00+0500
2025-09-07T15:00+0500
жамият
иқтисод
тошкент
нарх-наво
назорат
камера
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/03/48222729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bb67f663a4b887df759b3b51a4d985d.jpg
ТОШКЕНТ, 7-сен – Sputnik. Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ташаббуси билан бир қатор бозорларда ташкил этилган арзонлаштирилган савдо ярмаркаларида кузатув камераларини ўрнатиш ишлари бошланди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Маълум бўлишича, айни чора-тадбирларга сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда айрим расталарда эълон қилинган нархлар билан амалдаги нархларнинг фарқ қилаётгани ҳақида хабарлар тарқалиб, ҳолат юзасидан жамоатчиликнинг норозилик билдиргани асосий сабаб бўлган.Хусусан, Миробод деҳқон бозори ҳамда Эски Жува (Чорсу) бозорида кузатув камералари ўрнатиш ишлари якунланган. Яқин кунларда пойтахтнинг барча йирик бозорларидаги арзонлаштирилган ярмаркаларда ҳам кузатув тизимлари ишга туширилиши режалаштирилган.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/03/48222729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62c9a66b50df46cd382b90105ea5fbe3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
бозор арзон нарх ярмарка назорат тошкент
бозор арзон нарх ярмарка назорат тошкент
Тошкентдаги арзонлаштирилган ярмаркаларда назорат кучайтирилади
Нархларнинг сунъий оширилишига йўл қўймаслик мақсадида Миробод ва Эски Жува бозорларида кузатув камералари ўрнатилди.
ТОШКЕНТ, 7-сен – Sputnik.
Тошкент шаҳар ҳокимлиги ва Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти ташаббуси билан бир қатор бозорларда ташкил этилган арзонлаштирилган савдо ярмаркаларида кузатув камераларини ўрнатиш ишлари бошланди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум бўлишича, айни чора-тадбирларга сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда айрим расталарда эълон қилинган нархлар билан амалдаги нархларнинг фарқ қилаётгани ҳақида хабарлар тарқалиб, ҳолат юзасидан жамоатчиликнинг норозилик билдиргани асосий сабаб бўлган.
"Мазкур вазиятни инобатга олган ҳолда арзонлаштирилган ярмаркаларда шаффофликни кучайтириш, нархларни қатъий назорат қилиш ва уларнинг сунъий оширилишига йўл қўймаслик мақсадида қўшимча чоралар кўрилмоқда", - дейилади ҳокимликнинг баёнотида.
Хусусан, Миробод деҳқон бозори ҳамда Эски Жува (Чорсу) бозорида кузатув камералари ўрнатиш ишлари якунланган. Яқин кунларда пойтахтнинг барча йирик бозорларидаги арзонлаштирилган ярмаркаларда ҳам кузатув тизимлари ишга туширилиши режалаштирилган.