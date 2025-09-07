https://sputniknews.uz/20250907/ozbekistonda-avtomobil-raqam-ism-51785812.html
"Buxoro", "Sarvar", "Аziza": Ўзбекистонда исмли автомобиль рақамлари пайдо бўлади
"Buxoro", "Sarvar", "Аziza": Ўзбекистонда исмли автомобиль рақамлари пайдо бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда автомобилларга исм ёки махсус сўз ёзилган “ноёб” давлат рақамларини олиш имконияти яратилади.
2025-09-07T10:16+0500
2025-09-07T10:16+0500
2025-09-07T10:16+0500
жамият
ўзбекистон
қонунчилик
давлат рақами
автомобил
янги қарор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38916836_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_7b17e0255635e401d62c77b237b266a6.jpg
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Ўзбекистонда автомобилларга исм ёки махсус сўз ёзилган “ноёб” давлат рақамларини олиш имконияти яратилади. Бу ҳақда 4-сентябрдаги Ҳукуматнинг 562-сон қарорида белгиланди.Маълум қилинишича, 2026 йил 1 январдан бошлаб “Ўзавтомотобелги” давлат унитар корхонаси автомобиллар учун олтитагача ҳарф ва (ёки) рақамдан иборат комбинациялардан тузилган ноёб давлат рақами белгиларини электрон кимошди савдолари орқали беришни бошлайди.Энди Ўзбекистон кўчаларида “ФЕРУЗ”, “НИГОРА”, “НУРИДДИН” ёки “БУХОРО” каби ёзувли машиналарни учратиш мумкин бўлади.
https://sputniknews.uz/20250902/piskent-avtomobil-sinov-toxtatilish-51680361.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38916836_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7258b00fb6c3e6883153a606d650b10c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон автомобиль рақам исм сўз қарор
ўзбекистон автомобиль рақам исм сўз қарор
"Buxoro", "Sarvar", "Аziza": Ўзбекистонда исмли автомобиль рақамлари пайдо бўлади
Энди кўчаларда “ФЕРУЗ”, “НИГОРА”, “НУРИДДИН” ёки “БУХОРО” каби ёзувли машиналарни учратиш мумкин.
ТОШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Ўзбекистонда автомобилларга исм ёки махсус сўз ёзилган “ноёб” давлат рақамларини олиш имконияти яратилади. Бу ҳақда 4-сентябрдаги Ҳукуматнинг 562-сон қарорида белгиланди.
Маълум қилинишича, 2026 йил 1 январдан бошлаб “Ўзавтомотобелги” давлат унитар корхонаси автомобиллар учун олтитагача ҳарф ва (ёки) рақамдан иборат комбинациялардан тузилган ноёб давлат рақами белгиларини электрон кимошди савдолари орқали беришни бошлайди.
"Бундай рақамлар амалдаги тартибдаги рақамларни такрорламаслиги, қонунчиликка зид ёки ахлоқий меъёрларга хилоф маънога эга бўлмаслиги шарт", - дейилади хабарда.
Энди Ўзбекистон кўчаларида “ФЕРУЗ”, “НИГОРА”, “НУРИДДИН” ёки “БУХОРО” каби ёзувли машиналарни учратиш мумкин бўлади.