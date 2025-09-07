Тошкентда Ўрол Тансиқбоевнинг 120 йиллигига бағишланган кўргазма очилди - фото

Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида ўзбек рассомчилигининг асосчиларидан бири Ўрол Тансиқбоев таваллудининг 120 йиллигига бағишланган йирик кўргазма очилди. Экспозиция 20 ноябрга қадар давом этади ва миллий рассомчилик мактабини шакллантиришда катта ўрин тутган санъаткорнинг бой мероси билан томошабинларни таништиради.
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида ўзбек рассомчилигининг асосчиларидан бири Ўрол Тансиқбоев таваллудининг 120 йиллигига бағишланган йирик кўргазма очилди. Экспозиция 20 ноябрга қадар давом этади ва миллий рассомчилик мактабини шакллантиришда катта ўрин тутган санъаткорнинг бой мероси билан томошабинларни таништиради.Кўргазма жорий йил баҳорида Қозоғистондаги А. Қастеев номидаги Давлат санъат музейида илк бор намойиш этилган йирик лойиҳанинг давомидир. Тошкентдаги экспозицияга Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг йирик музейларидан жами 124 та асар киритилган.Улар орасида И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи, Ўзбекистон давлат санъат музейи, Ўрол Тансиқбоев уй-музейи ҳамда Қозоғистон давлат санъат музейи коллекцияларидан асарлар мавжуд. Экспонатларнинг катта қисми илк бор нафақат Ўзбекистонда, балки хорижда ҳам кўргазмага қўйилмоқда.Намойиш этилган асарлар рассомнинг ижодий йўлини тўлиқ қамраб олади: 1920 йиллар охиридаги дастлабки ишларидан тортиб “эркинлик” даврининг монументал полотноларигача. Биографик деворда рассом ҳаётидаги муҳим сана ва воқеалар ҳам кўрсатилган. Тансиқбоевнинг асарлари Ўзбекистон рассомчилик мактабида катта из қолдириб, бутун бир ранг-баранг даврни яратди.Кўргазманинг расмий ҳамкори сифатида Tenge Bank чиқиш қилди. Лойиҳа доирасида банк Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.Галерея иш вақти:
Экспозиция Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳамкорликдаги лойиҳаси давоми бўлиб, 120 тадан ортиқ асарни намойиш этмоқда. Улардан кўпчилиги илк бор жамоатчиликка тақдим этилмоқда.
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида ўзбек рассомчилигининг асосчиларидан бири Ўрол Тансиқбоев таваллудининг 120 йиллигига бағишланган йирик кўргазма очилди. Экспозиция 20 ноябрга қадар давом этади ва миллий рассомчилик мактабини шакллантиришда катта ўрин тутган санъаткорнинг бой мероси билан томошабинларни таништиради.
Кўргазма жорий йил баҳорида Қозоғистондаги А. Қастеев номидаги Давлат санъат музейида илк бор намойиш этилган йирик лойиҳанинг давомидир. Тошкентдаги экспозицияга Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг йирик музейларидан жами 124 та асар киритилган.
Улар орасида И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи, Ўзбекистон давлат санъат музейи, Ўрол Тансиқбоев уй-музейи ҳамда Қозоғистон давлат санъат музейи коллекцияларидан асарлар мавжуд. Экспонатларнинг катта қисми илк бор нафақат Ўзбекистонда, балки хорижда ҳам кўргазмага қўйилмоқда.
Намойиш этилган асарлар рассомнинг ижодий йўлини тўлиқ қамраб олади: 1920 йиллар охиридаги дастлабки ишларидан тортиб “эркинлик” даврининг монументал полотноларигача. Биографик деворда рассом ҳаётидаги муҳим сана ва воқеалар ҳам кўрсатилган. Тансиқбоевнинг асарлари Ўзбекистон рассомчилик мактабида катта из қолдириб, бутун бир ранг-баранг даврни яратди.
Кўргазманинг расмий ҳамкори сифатида Tenge Bank чиқиш қилди. Лойиҳа доирасида банк Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.
Галерея иш вақти:
сешанба–шанба — соат 10:00 дан 17:00 гача
якшанба ва душанба — дам олиш кунлари Кириш бепул.