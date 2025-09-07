Ўзбекистон
Тошкентда Ўрол Тансиқбоевнинг 120 йиллигига бағишланган кўргазма очилди - фото
Тошкентда Ўрол Тансиқбоевнинг 120 йиллигига бағишланган кўргазма очилди - фото
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида ўзбек рассомчилигининг асосчиларидан бири Ўрол Тансиқбоев таваллудининг 120 йиллигига бағишланган йирик кўргазма очилди. Экспозиция 20 ноябрга қадар давом этади ва миллий рассомчилик мактабини шакллантиришда катта ўрин тутган санъаткорнинг бой мероси билан томошабинларни таништиради.
Кўргазма жорий йил баҳорида Қозоғистондаги А. Қастеев номидаги Давлат санъат музейида илк бор намойиш этилган йирик лойиҳанинг давомидир. Тошкентдаги экспозицияга Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг йирик музейларидан жами 124 та асар киритилган.Улар орасида И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи, Ўзбекистон давлат санъат музейи, Ўрол Тансиқбоев уй-музейи ҳамда Қозоғистон давлат санъат музейи коллекцияларидан асарлар мавжуд. Экспонатларнинг катта қисми илк бор нафақат Ўзбекистонда, балки хорижда ҳам кўргазмага қўйилмоқда.Намойиш этилган асарлар рассомнинг ижодий йўлини тўлиқ қамраб олади: 1920 йиллар охиридаги дастлабки ишларидан тортиб "эркинлик" даврининг монументал полотноларигача. Биографик деворда рассом ҳаётидаги муҳим сана ва воқеалар ҳам кўрсатилган. Тансиқбоевнинг асарлари Ўзбекистон рассомчилик мактабида катта из қолдириб, бутун бир ранг-баранг даврни яратди.Кўргазманинг расмий ҳамкори сифатида Tenge Bank чиқиш қилди. Лойиҳа доирасида банк Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.Галерея иш вақти:
қозоғистон
ўзбекистон
Янгиликлар
ўрол тансиқбоев кўргазма
ўрол тансиқбоев кўргазма

Тошкентда Ўрол Тансиқбоевнинг 120 йиллигига бағишланган кўргазма очилди - фото

18:19 07.09.2025
Эксклюзив
Экспозиция Ўзбекистон ва Қозоғистон ҳамкорликдаги лойиҳаси давоми бўлиб, 120 тадан ортиқ асарни намойиш этмоқда. Улардан кўпчилиги илк бор жамоатчиликка тақдим этилмоқда.
Ўзбекистон Тасвирий санъат галереясида ўзбек рассомчилигининг асосчиларидан бири Ўрол Тансиқбоев таваллудининг 120 йиллигига бағишланган йирик кўргазма очилди. Экспозиция 20 ноябрга қадар давом этади ва миллий рассомчилик мактабини шакллантиришда катта ўрин тутган санъаткорнинг бой мероси билан томошабинларни таништиради.
Кўргазма жорий йил баҳорида Қозоғистондаги А. Қастеев номидаги Давлат санъат музейида илк бор намойиш этилган йирик лойиҳанинг давомидир. Тошкентдаги экспозицияга Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг йирик музейларидан жами 124 та асар киритилган.
Улар орасида И.В. Савицкий номидаги Қорақалпоғистон давлат санъат музейи, Ўзбекистон давлат санъат музейи, Ўрол Тансиқбоев уй-музейи ҳамда Қозоғистон давлат санъат музейи коллекцияларидан асарлар мавжуд. Экспонатларнинг катта қисми илк бор нафақат Ўзбекистонда, балки хорижда ҳам кўргазмага қўйилмоқда.
Намойиш этилган асарлар рассомнинг ижодий йўлини тўлиқ қамраб олади: 1920 йиллар охиридаги дастлабки ишларидан тортиб “эркинлик” даврининг монументал полотноларигача. Биографик деворда рассом ҳаётидаги муҳим сана ва воқеалар ҳам кўрсатилган. Тансиқбоевнинг асарлари Ўзбекистон рассомчилик мактабида катта из қолдириб, бутун бир ранг-баранг даврни яратди.
Кўргазманинг расмий ҳамкори сифатида Tenge Bank чиқиш қилди. Лойиҳа доирасида банк Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги маданий алоқаларни мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшмоқда.
Галерея иш вақти:
сешанба–шанба — соат 10:00 дан 17:00 гача
якшанба ва душанба — дам олиш кунлари
Кириш бепул.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма афишаси

Кўргазма афишаси - Sputnik Ўзбекистон
1/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Кўргазма афишаси

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Кураш" 1929 й.
Мато сурат, мойбўёқ
И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Республикаси давлат санъат музейи, Нукус

&quot;Кураш&quot; 1929 й.Мато сурат, мойбўёқИ.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Республикаси давлат санъат музейи, Нукус - Sputnik Ўзбекистон
2/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Кураш" 1929 й.
Мато сурат, мойбўёқ
И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Республикаси давлат санъат музейи, Нукус

© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева - Sputnik Ўзбекистон
3/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Швейцариялик кўргазма меҳмони

Швейцариялик кўргазма меҳмони - Sputnik Ўзбекистон
4/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Швейцариялик кўргазма меҳмони

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Чирчиқ водийси"
1946 й. Ўрол Тансиқбоев уй-музейи, Тошкент

&quot;Чирчиқ водийси&quot;1946 й. Ўрол Тансиқбоев уй-музейи, Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
5/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Чирчиқ водийси"
1946 й. Ўрол Тансиқбоев уй-музейи, Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Иссиқкўл" 1964 й.

&quot;Иссиқкўл&quot; 1964 й. - Sputnik Ўзбекистон
6/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Иссиқкўл" 1964 й.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбек портрети" 1934 й.

&quot;Ўзбек портрети&quot; 1934 й. - Sputnik Ўзбекистон
7/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ўзбек портрети" 1934 й.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Олма терими"

&quot;Олма терими&quot; - Sputnik Ўзбекистон
8/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Олма терими"

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ишга" 1935 й. Мато сурат, мойбўёқ И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Республикаси давлат санъат музейи, Нукус

&quot;Ишга&quot; 1935 й. Мато сурат, мойбўёқ И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Республикаси давлат санъат музейи, Нукус - Sputnik Ўзбекистон
9/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Ишга" 1935 й. Мато сурат, мойбўёқ И.В.Савицкий номидаги Қорақалпоғистон Республикаси давлат санъат музейи, Нукус

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Этюд. Куз мотиви" 1934 й. Ўзбекистон Республикаси Давлат санъат музейи, Тошкент

&quot;Этюд. Куз мотиви&quot; 1934 й. Ўзбекистон Республикаси Давлат санъат музейи, Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
10/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Этюд. Куз мотиви" 1934 й. Ўзбекистон Республикаси Давлат санъат музейи, Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўрол Тансиқбоев 1904 йилда Тошкентда туғилган.

Ўрол Тансиқбоев 1904 йилда Тошкентда туғилган. - Sputnik Ўзбекистон
11/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ўрол Тансиқбоев 1904 йилда Тошкентда туғилган.

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Орол денгизи. ўтовли қирғоқ" 1937 й. Ўзбекистон Республикаси Давлат санъат музейи, Тошкент

&quot;Орол денгизи. ўтовли қирғоқ&quot; 1937 й. Ўзбекистон Республикаси Давлат санъат музейи, Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
12/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Орол денгизи. ўтовли қирғоқ" 1937 й. Ўзбекистон Республикаси Давлат санъат музейи, Тошкент

© Sputnik / Бахром Хатамов

"Қишлоқ кўчасида" 1941 й.

&quot;Қишлоқ кўчасида&quot; 1941 й. - Sputnik Ўзбекистон
13/14
© Sputnik / Бахром Хатамов

"Қишлоқ кўчасида" 1941 й.

© Sputnik / Бахром Хатамов
В Ташкенте открылась выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева - Sputnik Ўзбекистон
14/14
© Sputnik / Бахром Хатамов
Янгиликлар лентаси
0