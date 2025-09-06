Ўзбекистон
Қурилиш вазирлиги сохта ишчилар ҳақидаги хабарларга изоҳ берди
Қурилиш вазирлиги сохта ишчилар ҳақидаги хабарларга изоҳ берди
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Қурилиш вазирлиги ижтимоий тармоқларда тарқалган сохта ишчилар борасидаги хабарларга изоҳ берди.Олдинроқ, айрим қурувчи ташкилотлар ўз рейтингини ошириш мақсадида фуқароларни хабардор қилмасдан ишчи сифатида расмийлаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.Вазирлик маълумотларига кўра, қурилиш ва лойиҳа ташкилотлари рейтинги 10 га яқин вазирлик ва идоралар ахборот тизимлари орқали тақдим этилган маълумотлар асосида автоматик ҳисобланади. Шунингдек, ишчи-ходимларга ҳар ойда камида 1 271 000 сўм иш ҳақи тўланганлиги ҳақидаги маълумотлар Бандлик вазирлиги ва Солиқ қўмиталари маълумот базаларидан автоматик олинади.Айни дамда Бандлик вазирлиги билан биргаликда шахснинг розилигисиз ишчи сифатида расмийлаштириш ҳолатлари, шунингдек, фуқароларнинг бир вақтнинг ўзида бир нечта ташкилотларда фаолият юритишларини тартибга солиш юзасидан амалий ишлар олиб борилмоқда.Фуқаролардан ушбу ҳолатга тушмаслик учун шахсий маълумотларини бегоналарга бермасликни, қурилиш ташкилотлари уларнинг розилигисиз ишчи сифатида расмийлаштирганда ваколатли органларга мурожаат қилишларини сўраб қоламиз, дейилади вазирлик хабарида.
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Қурилиш вазирлиги ижтимоий тармоқларда тарқалган сохта ишчилар борасидаги хабарларга изоҳ берди.
Олдинроқ, айрим қурувчи ташкилотлар ўз рейтингини ошириш мақсадида фуқароларни хабардор қилмасдан ишчи сифатида расмийлаштираётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди.
Вазирлик маълумотларига кўра, қурилиш ва лойиҳа ташкилотлари рейтинги 10 га яқин вазирлик ва идоралар ахборот тизимлари орқали тақдим этилган маълумотлар асосида автоматик ҳисобланади.

Шунингдек, ишчи-ходимларга ҳар ойда камида 1 271 000 сўм иш ҳақи тўланганлиги ҳақидаги маълумотлар Бандлик вазирлиги ва Солиқ қўмиталари маълумот базаларидан автоматик олинади.
"Шаффоф қурилиш" миллий ахборот тизими (reyting.mc.uz) бу маълумотларни сохта ёки ҳақиқий эканини аниқлаш ёки уларни ўзгартириш имконига эга эмас.
Айни дамда Бандлик вазирлиги билан биргаликда шахснинг розилигисиз ишчи сифатида расмийлаштириш ҳолатлари, шунингдек, фуқароларнинг бир вақтнинг ўзида бир нечта ташкилотларда фаолият юритишларини тартибга солиш юзасидан амалий ишлар олиб борилмоқда.
Фуқаролардан ушбу ҳолатга тушмаслик учун шахсий маълумотларини бегоналарга бермасликни, қурилиш ташкилотлари уларнинг розилигисиз ишчи сифатида расмийлаштирганда ваколатли органларга мурожаат қилишларини сўраб қоламиз, дейилади вазирлик хабарида.
0