Мактаб ўқувчиларини миндирмаган автобус ҳайдовчиси ишдан бўшатилди
Вилоят ҳокими аралашуви билан мактаб ўқувчилари учун бепул автобус хизмати йўлга қўйилган. 06.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Самақандда мактаб ўқувчиларини миндирмаган автобус ҳайдовчиси ишдан бўшатилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги хабар бермоқда. 3 сентябрь куни мактабга кетаётган ўқувчилар пул тўламагани учун автобусга чиқарилмагани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалган эди. Ушбу ҳолат Самарқанд вилояти ҳокимлиги томонидан назоратга олинган. Маълум бўлишича, Пахтачи туманидаги Назаробод қишлоғидан ҳар куни 22 нафар ўқувчи Зиёвуддин шаҳарчасига мактабга қатнайди.Ўқувчиларни миндирмаган ҳайдовчи М. Бобожонов 4 сентябрдан ишдан бўшатилган.
ТОШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Самақандда мактаб ўқувчиларини миндирмаган автобус ҳайдовчиси ишдан бўшатилди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги хабар бермоқда.
3 сентябрь куни мактабга кетаётган ўқувчилар пул тўламагани учун автобусга чиқарилмагани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалган эди.
Ушбу ҳолат Самарқанд вилояти ҳокимлиги томонидан назоратга олинган. Маълум бўлишича, Пахтачи туманидаги Назаробод қишлоғидан ҳар куни 22 нафар ўқувчи Зиёвуддин шаҳарчасига мактабга қатнайди.
Пахтачи тумани ҳокимлиги ва “Оқтош-Шахзод транс” МЧЖ ўртасида шартнома имзоланиб мактаб ўқувчиларини мактабга ташиш хизматини йўлга қўйиш бўйича бепул автобус ҳаракати йўлга қўйилди.
Ўқувчиларни миндирмаган ҳайдовчи М. Бобожонов 4 сентябрдан ишдан бўшатилган.