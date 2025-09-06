Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250906/cholpon-otada-markaziy-osiyo-energetiklari-51778652.html
Чўлпон-Отада Марказий Осиё энергетиклари йиғилиши бўлиб ўтди
Чўлпон-Отада Марказий Осиё энергетиклари йиғилиши бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилишда Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистон энергетиклари ҳамда Россия кузатувчи мақомида иштирок этди. 06.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-06T14:25+0500
2025-09-06T14:25+0500
энергетика
энергетика вазирлиги
марказий осиё
марказий осиё энрегетик ҳалқаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/06/51778751_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_2fcb2de2f1800faa80794fcbc8acc3ad.jpg
ТОШКЕНТ, 6 Cен — Sputnik. Қирғизстоннинг Чўлпон-Ота шаҳрида 4-5 сентябрь кунлари Марказий Осиё электр энергетика мувофиқлаштирувчи кенгашининг 44-йиғилиши ҳамда мувофиқлаштирувчи комиссиясининг 46-йиғилиши бўлиб ўтди.Унда Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан энергетика ташкилотлари масъуллари, мутахассислар иштирок этди. Россия Федерациясининг энергетика ташкилотлари вакиллари эса тадбирда кузатувчи сифатида қатнашди.Йиғилишда “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси Дадажон Исақулов Ўзбекистонда электр энергетика тармоғидаги янгиланишлар ҳамда истиқболдаги режалар ҳақида маълумот берди.Жамият ахборот хизматига кўра, Чўлпон-Отада ўтган мазкур йиғилиш Марказий Осиё мамлакатларининг энергетика соҳасидаги ҳамжиҳатлигини кучайтириш йўлида муҳим қадам бўлди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/06/51778751_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e2b2c3c553ee80c8c89975229eb55d2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
энергетика, энергетика вазирлиги, марказий осиё, марказий осиё энрегетик ҳалқаси
энергетика, энергетика вазирлиги, марказий осиё, марказий осиё энрегетик ҳалқаси

Чўлпон-Отада Марказий Осиё энергетиклари йиғилиши бўлиб ўтди

14:25 06.09.2025
© УзАВ Чолпан-Ате прошла встреча энергетиков ЦА
В Чолпан-Ате прошла встреча энергетиков ЦА - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2025
© УзА
Oбуна бўлиш
Йиғилишда Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистон энергетиклари ҳамда Россия кузатувчи мақомида иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 6 Cен — Sputnik. Қирғизстоннинг Чўлпон-Ота шаҳрида 4-5 сентябрь кунлари Марказий Осиё электр энергетика мувофиқлаштирувчи кенгашининг 44-йиғилиши ҳамда мувофиқлаштирувчи комиссиясининг 46-йиғилиши бўлиб ўтди.
Унда Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан энергетика ташкилотлари масъуллари, мутахассислар иштирок этди. Россия Федерациясининг энергетика ташкилотлари вакиллари эса тадбирда кузатувчи сифатида қатнашди.
Тадбирда энергетика хавфсизлигини таъминлаш, ягона электр бозорини шакллантириш, қайта тикланадиган энергия манбаларини жорий этиш ва трансчегаравий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
© УзАВ Чолпан-Ате прошла встреча энергетиков ЦА
В Чолпан-Ате прошла встреча энергетиков ЦА - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.09.2025
В Чолпан-Ате прошла встреча энергетиков ЦА
© УзА
Йиғилишда “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси Дадажон Исақулов Ўзбекистонда электр энергетика тармоғидаги янгиланишлар ҳамда истиқболдаги режалар ҳақида маълумот берди.

Жамият ахборот хизматига кўра, Чўлпон-Отада ўтган мазкур йиғилиш Марказий Осиё мамлакатларининг энергетика соҳасидаги ҳамжиҳатлигини кучайтириш йўлида муҳим қадам бўлди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0