Чўлпон-Отада Марказий Осиё энергетиклари йиғилиши бўлиб ўтди
Чўлпон-Отада Марказий Осиё энергетиклари йиғилиши бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилишда Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистон энергетиклари ҳамда Россия кузатувчи мақомида иштирок этди. 06.09.2025
ТОШКЕНТ, 6 Cен — Sputnik. Қирғизстоннинг Чўлпон-Ота шаҳрида 4-5 сентябрь кунлари Марказий Осиё электр энергетика мувофиқлаштирувчи кенгашининг 44-йиғилиши ҳамда мувофиқлаштирувчи комиссиясининг 46-йиғилиши бўлиб ўтди.Унда Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан энергетика ташкилотлари масъуллари, мутахассислар иштирок этди. Россия Федерациясининг энергетика ташкилотлари вакиллари эса тадбирда кузатувчи сифатида қатнашди.Йиғилишда “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси Дадажон Исақулов Ўзбекистонда электр энергетика тармоғидаги янгиланишлар ҳамда истиқболдаги режалар ҳақида маълумот берди.Жамият ахборот хизматига кўра, Чўлпон-Отада ўтган мазкур йиғилиш Марказий Осиё мамлакатларининг энергетика соҳасидаги ҳамжиҳатлигини кучайтириш йўлида муҳим қадам бўлди.
ТОШКЕНТ, 6 Cен — Sputnik. Қирғизстоннинг Чўлпон-Ота шаҳрида 4-5 сентябрь кунлари Марказий Осиё электр энергетика мувофиқлаштирувчи кенгашининг 44-йиғилиши ҳамда мувофиқлаштирувчи комиссиясининг 46-йиғилиши бўлиб ўтди.
Унда Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоғистон ва Қирғизистондан энергетика ташкилотлари масъуллари, мутахассислар иштирок этди. Россия Федерациясининг энергетика ташкилотлари вакиллари эса тадбирда кузатувчи сифатида қатнашди.
Тадбирда энергетика хавфсизлигини таъминлаш, ягона электр бозорини шакллантириш, қайта тикланадиган энергия манбаларини жорий этиш ва трансчегаравий ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Йиғилишда “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” акциядорлик жамияти бошқаруви раиси Дадажон Исақулов Ўзбекистонда электр энергетика тармоғидаги янгиланишлар ҳамда истиқболдаги режалар ҳақида маълумот берди.
Жамият ахборот хизматига кўра, Чўлпон-Отада ўтган мазкур йиғилиш Марказий Осиё мамлакатларининг энергетика соҳасидаги ҳамжиҳатлигини кучайтириш йўлида муҳим қадам бўлди.