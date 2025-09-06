Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250906/buxoroda-zamonaviy-sanat-korgazmasi-foto-51782849.html
Бухорода замонавий санъат кўргазмаси — фото
Бухорода замонавий санъат кўргазмаси — фото
Sputnik Ўзбекистон
Тадбирда 500 дан ортиқ соҳа мутахассислари иштирок этмоқда. 06.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-09-06T19:30+0500
2025-09-06T19:30+0500
фото
бухоро
санъат
кўргазма
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/06/51777193_0:6:1070:607_1920x0_80_0_0_06299dbf264f6d4b620b147eba2b0cb8.jpg
Бухоронинг Мағоки Атторий марказида биринчи бор халқаро замонавий санъат биенналеси бошланди.Тадбирда 70 дан ортиқ давлатлардан ташриф буюрган рассом ва ҳунармандлар ўз асарларини намойиш этмоқда.Биенналенинг асосий мақсади — Ўзбекистоннинг жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлашдир.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/06/51777193_126:0:942:612_1920x0_80_0_0_737a15ef1dac4acfa134bd052e95d4b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, бухоро, санъат, кўргазма, фото
фото, бухоро, санъат, кўргазма, фото

Бухорода замонавий санъат кўргазмаси — фото

19:30 06.09.2025
Oбуна бўлиш
Тадбирда 500 дан ортиқ соҳа мутахассислари иштирок этмоқда.
Бухоронинг Мағоки Атторий марказида биринчи бор халқаро замонавий санъат биенналеси бошланди.
Тадбирда 70 дан ортиқ давлатлардан ташриф буюрган рассом ва ҳунармандлар ўз асарларини намойиш этмоқда.
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси - Sputnik Ўзбекистон
1/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси - Sputnik Ўзбекистон
2/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси меҳмонлари.

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси меҳмонлари. - Sputnik Ўзбекистон
3/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси меҳмонлари.

© Sputnik / Нилуфар Убайдуллаева

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши. - Sputnik Ўзбекистон
4/12
© Sputnik / Нилуфар Убайдуллаева

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.

© Sputnik / Нилуфар Убайдуллаева

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши. - Sputnik Ўзбекистон
5/12
© Sputnik / Нилуфар Убайдуллаева

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.

© Sputnik / Нилуфар Убайдуллаева

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши. - Sputnik Ўзбекистон
6/12
© Sputnik / Нилуфар Убайдуллаева

Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.

© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси - Sputnik Ўзбекистон
7/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

© Sputnik

“Шифабахш алгоритм”. Ибн Сино ва Ал-Хоразмийдан илҳомланиб яратилган. Саудия Арабистони.

“Шифабахш алгоритм”. Ибн Сино ва Ал-Хоразмийдан илҳомланиб яратилган. Саудия Арабистони. - Sputnik Ўзбекистон
8/12
© Sputnik

“Шифабахш алгоритм”. Ибн Сино ва Ал-Хоразмийдан илҳомланиб яратилган. Саудия Арабистони.

© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси - Sputnik Ўзбекистон
9/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси - Sputnik Ўзбекистон
10/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси - Sputnik Ўзбекистон
11/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси

© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси очилиш маросими.

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси очилиш маросими. - Sputnik Ўзбекистон
12/12
© Sputnik

Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси очилиш маросими.

Биенналенинг асосий мақсади — Ўзбекистоннинг жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлашдир.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0