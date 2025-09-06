https://sputniknews.uz/20250906/buxoroda-zamonaviy-sanat-korgazmasi-foto-51782849.html
Бухорода замонавий санъат кўргазмаси — фото
Тадбирда 500 дан ортиқ соҳа мутахассислари иштирок этмоқда. 06.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
Бухоронинг Мағоки Атторий марказида биринчи бор халқаро замонавий санъат биенналеси бошланди.Тадбирда 70 дан ортиқ давлатлардан ташриф буюрган рассом ва ҳунармандлар ўз асарларини намойиш этмоқда.Биенналенинг асосий мақсади — Ўзбекистоннинг жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлашдир.
Бухоронинг Мағоки Атторий марказида биринчи бор халқаро замонавий санъат биенналеси бошланди.
Тадбирда 70 дан ортиқ давлатлардан ташриф буюрган рассом ва ҳунармандлар ўз асарларини намойиш этмоқда.
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси меҳмонлари.
Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.
Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.
Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.
Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.
Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.
Идишлардан ясалган чодир. Интерьери лаганлар билан безатилган. Ўзбекистон ва Ҳиндистон ҳунармандлари иши.
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси
“Шифабахш алгоритм”. Ибн Сино ва Ал-Хоразмийдан илҳомланиб яратилган. Саудия Арабистони.
“Шифабахш алгоритм”. Ибн Сино ва Ал-Хоразмийдан илҳомланиб яратилган. Саудия Арабистони.
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси
Бухорода халқаро замонавий санъат биенналеси очилиш маросими.
Биенналенинг асосий мақсади — Ўзбекистоннинг жаҳон маданий харитасидаги нуфузини ошириш, замонавий санъат, тарихий мерос, креатив иқтисодиёт ва туризм уйғунлигини таъминлашдир.