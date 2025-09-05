Ўзбекистон
Сенат Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлари чегараларини ўзгартиришни маъқуллади
Сенат Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлари чегараларини ўзгартиришни маъқуллади
Каттақўрғон шаҳри аҳолиси учун янги инфратузилма ва турар жойлар барпо этилади
2025-09-05T16:02+0500
2025-09-05T16:02+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/391/86/3918650_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8f45ac853d8af0e155b5ce3059acb3b5.jpg
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Самарқанд вилоятининг Каттақўрғон шаҳри, Каттақўрғон ва Нуробод туманлари чегаралари ўзгаради. Тегишли қонун Олий Мажлис Сенатининг ўнинчи ялпи мажлисида маъқулланди.Бундан ташқари, Нуробод туманидан Каттақўрғон туманига яна 600 гектар ер майдони ўтказилади.Шунингдек, шаҳарда 50 гектар майдонда Ургут эркин саноат зонаси филиали ҳамда 30 гектарда 3 та кичик саноат зонаси очилиши режалаштирилгани айтилди.
https://sputniknews.uz/20250729/samarqand-chegaralar-50912348.html
uz_UZ
Сенат Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлари чегараларини ўзгартиришни маъқуллади

16:02 05.09.2025
Въезд в город Самарканд
Въезд в город Самарканд - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.09.2025
© Sputnik / Михаил Генис
Oбуна бўлиш
Таъкидланишича, чегара ўзгариши Каттақўрғон аҳолиси учун қулай шароитлар яратишга, жумладан, янги инфратузилма объектлари ҳамда кўп қаватли турар жой комплекслари барпо этиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Самарқанд вилоятининг Каттақўрғон шаҳри, Каттақўрғон ва Нуробод туманлари чегаралари ўзгаради. Тегишли қонун Олий Мажлис Сенатининг ўнинчи ялпи мажлисида маъқулланди.
Мажлисда қайд этилишича, ҳозирда Каттақўрғон шаҳри ер майдони 4362 гектарни ташкил қилади. Аҳоли зичлиги бир квадрат километрига 9460 кишига тўғри келиб, Самарқанд вилоятида энг зич жойлашган ҳудуд ҳисобланади. Шу боис Каттақўрғон туманидан шаҳарга 1945 гектар, Нуробод туманидан эса 971 гектар ер майдони, жами 2916 гектар ўтказилади.
Бундан ташқари, Нуробод туманидан Каттақўрғон туманига яна 600 гектар ер майдони ўтказилади.
Шунингдек, шаҳарда 50 гектар майдонда Ургут эркин саноат зонаси филиали ҳамда 30 гектарда 3 та кичик саноат зонаси очилиши режалаштирилгани айтилди.
