https://sputniknews.uz/20250905/senat-samarkand-viloyat-shahar-chegara-ozgarish-51761876.html
Сенат Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлари чегараларини ўзгартиришни маъқуллади
Сенат Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлари чегараларини ўзгартиришни маъқуллади
Sputnik Ўзбекистон
Каттақўрғон шаҳри аҳолиси учун янги инфратузилма ва турар жойлар барпо этилади
2025-09-05T16:02+0500
2025-09-05T16:02+0500
2025-09-05T16:02+0500
ўзбекистон
чегара
ўзгаришлар
нуробод тумани
ўзбекистон олий мажлиси сенати
жамият
самарқанд вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/391/86/3918650_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8f45ac853d8af0e155b5ce3059acb3b5.jpg
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Самарқанд вилоятининг Каттақўрғон шаҳри, Каттақўрғон ва Нуробод туманлари чегаралари ўзгаради. Тегишли қонун Олий Мажлис Сенатининг ўнинчи ялпи мажлисида маъқулланди.Бундан ташқари, Нуробод туманидан Каттақўрғон туманига яна 600 гектар ер майдони ўтказилади.Шунингдек, шаҳарда 50 гектар майдонда Ургут эркин саноат зонаси филиали ҳамда 30 гектарда 3 та кичик саноат зонаси очилиши режалаштирилгани айтилди.
https://sputniknews.uz/20250729/samarqand-chegaralar-50912348.html
ўзбекистон
нуробод тумани
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/391/86/3918650_260:0:1385:844_1920x0_80_0_0_01c9acc44084a9e68e79757afac594af.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самарқанд вилояти чегаралари, каттақўрғон шаҳри, каттақўрғон тумани, нуробод тумани, шаҳар ва туман чегаралари ўзгариши, ер майдони кенгайиши, инфратузилма объектлари, турар жой комплекслари, саноат зонаси, ургут эркин саноат зонаси филиали, катта шаҳар тоифаси
самарқанд вилояти чегаралари, каттақўрғон шаҳри, каттақўрғон тумани, нуробод тумани, шаҳар ва туман чегаралари ўзгариши, ер майдони кенгайиши, инфратузилма объектлари, турар жой комплекслари, саноат зонаси, ургут эркин саноат зонаси филиали, катта шаҳар тоифаси
Сенат Самарқанд вилояти шаҳар ва туманлари чегараларини ўзгартиришни маъқуллади
Таъкидланишича, чегара ўзгариши Каттақўрғон аҳолиси учун қулай шароитлар яратишга, жумладан, янги инфратузилма объектлари ҳамда кўп қаватли турар жой комплекслари барпо этиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 5 сен – Sputnik.
Самарқанд вилоятининг Каттақўрғон шаҳри, Каттақўрғон ва Нуробод туманлари чегаралари ўзгаради. Тегишли қонун Олий Мажлис Сенатининг ўнинчи ялпи мажлисида маъқулланди
.
Мажлисда қайд этилишича, ҳозирда Каттақўрғон шаҳри ер майдони 4362 гектарни ташкил қилади. Аҳоли зичлиги бир квадрат километрига 9460 кишига тўғри келиб, Самарқанд вилоятида энг зич жойлашган ҳудуд ҳисобланади. Шу боис Каттақўрғон туманидан шаҳарга 1945 гектар, Нуробод туманидан эса 971 гектар ер майдони, жами 2916 гектар ўтказилади.
Бундан ташқари, Нуробод туманидан Каттақўрғон туманига яна 600 гектар ер майдони ўтказилади.
Шунингдек, шаҳарда 50 гектар майдонда Ургут эркин саноат зонаси филиали ҳамда 30 гектарда 3 та кичик саноат зонаси очилиши режалаштирилгани айтилди.