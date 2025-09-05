https://sputniknews.uz/20250905/ozbekiston-rossiy-brend-tanlov-51767090.html
Ўзбекистонда Россиянинг "Бизникиларни бил" брендлар танлови ўтказилади
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Ўсиб бораётган брендлар учун “Бизникилар бил” (Знай наших) Россия танлови Марказий Осиё мамлакатларида, биринчи навбатда Ўзбекистонда ҳам ўтказилади. Бу ҳақда ШИФ-2025 доирасида ВЭБ.РФ бош стратеги ва Стратегик ислоҳотлар агентлигининг "Янги бизнес" йўналиши бўйича директор ўринбосари Михаил Хомич Sputnik Ўзбекистон мухбирига маълум қилди.Ўзбекистонда танловни ўтказиш билан Стратегик ислоҳотлар агентлиги ва Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси шуғулланади.Ушбу лойиҳанинг Ўзбекистон ҳудудида ўтказилишининг ўзига хос хусусияти шундаки, ғолиб брендлар Россия бозорига чиқиш, Россия брендлари эса ўзбек истеъмолчисига етиб бориш имкониятига эга бўлади.Ушбу танлов истиқболли компанияларни аниқлашга, уларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга ва уларнинг маҳсулотларини нафақат ички, балки халқаро бозорларда ҳам оммалаштиришга хизмат қилади. Россияда ўтказилган танловнинг уч йил давомида 30 мингдан ортиқ бренд иштирок этди. Сўнгги босқичгача чиққан иштирокчиларнинг даромади ўртача ҳисобда 50 фоиздан ошди, айрим иштирокчи компаниялар эса савдо ҳажмини 2-3 бараваргача кўпайтиришга муваффақ бўлишди.Ўзбекистондаги қайси йўналишлар Россия бозори учун истиқболли ва қизиқарли бўлиши мумкинлиги тўғрисида Sputnik Ўзбекистон видеосида батафсил маълумот берилган.
18:00 05.09.2025 (янгиланди: 18:22 05.09.2025)
Эксклюзив
Беллашув истиқболли компанияларни аниқлаб, уларга бизнесни ривожлантириш учун ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга имкон беради.
ТОШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Ўсиб бораётган брендлар учун “Бизникилар бил” (Знай наших) Россия танлови Марказий Осиё мамлакатларида, биринчи навбатда Ўзбекистонда ҳам ўтказилади. Бу ҳақда ШИФ-2025 доирасида ВЭБ.РФ бош стратеги ва Стратегик ислоҳотлар агентлигининг "Янги бизнес" йўналиши бўйича директор ўринбосари Михаил Хомич Sputnik Ўзбекистон
мухбирига маълум қилди.
Ўзбекистонда танловни ўтказиш билан Стратегик ислоҳотлар агентлиги ва Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси шуғулланади.
Ушбу лойиҳанинг Ўзбекистон ҳудудида ўтказилишининг ўзига хос хусусияти шундаки, ғолиб брендлар Россия бозорига чиқиш, Россия брендлари эса ўзбек истеъмолчисига етиб бориш имкониятига эга бўлади.
“Ўзбекистонлик ҳамкасбларимиз ҳам “Бизникиларни бил” номли миллий танлов ўтказиш ғоясини қўллаб-қувватлашди. Уларнинг ҳам ўз ғолиб брендлари бўлади ва биз ўзаро тажриба алмашиш ғоясини ўйлаб топдик: биз уларнинг брендларини Россияда тарғиб қилишга ёрдам берамиз", – деди Хомич.
Ушбу танлов истиқболли компанияларни аниқлашга, уларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга ва уларнинг маҳсулотларини нафақат ички, балки халқаро бозорларда ҳам оммалаштиришга хизмат қилади. Россияда ўтказилган танловнинг уч йил давомида 30 мингдан ортиқ бренд иштирок этди. Сўнгги босқичгача чиққан иштирокчиларнинг даромади ўртача ҳисобда 50 фоиздан ошди, айрим иштирокчи компаниялар эса савдо ҳажмини 2-3 бараваргача кўпайтиришга муваффақ бўлишди.
Ўзбекистондаги қайси йўналишлар Россия бозори учун истиқболли ва қизиқарли бўлиши мумкинлиги тўғрисида Sputnik Ўзбекистон
видеосида батафсил маълумот берилган.