Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Ўзбекистон мебелларини асосан қайси ЕОИИ мамлакатлари харид қилмоқда
2025 йилнинг январь-июлида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн долларга тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг долларга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июлида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн долларга тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг долларга ошган.Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан энг кўп мебель ва мебель маҳсулотларини Россия харид қилган – 4,4 млн доллар.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Янгиликлар
Ўзбекистон мебелларини асосан қайси ЕОИИ мамлакатлари харид қилмоқда

19:29 04.09.2025
Россия етти ой ичида Ўзбекистондан қиймати 4,4 млн доллар мебель ва мебель маҳсулотларини сотиб олган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июлида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн долларга тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.
Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг долларга ошган.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан энг кўп мебель ва мебель маҳсулотларини Россия харид қилган – 4,4 млн доллар.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
