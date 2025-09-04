https://sputniknews.uz/20250904/ozbekiston-mebel-eoii-51733700.html
Ўзбекистон мебелларини асосан қайси ЕОИИ мамлакатлари харид қилмоқда
2025 йилнинг январь-июлида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн долларга тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг долларга ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июлида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн долларга тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг долларга ошган.Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан энг кўп мебель ва мебель маҳсулотларини Россия харид қилган – 4,4 млн доллар.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Россия етти ой ичида Ўзбекистондан қиймати 4,4 млн доллар мебель ва мебель маҳсулотларини сотиб олган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июлида Ўзбекистон 18 та хорижий давлатларга қиймати 10,5 млн долларга тенг бўлган мебель ва мебель маҳсулотларини экспорт қилган.
Экспорт қиймати ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 949 минг долларга ошган.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) мамлакатларидан энг кўп мебель ва мебель маҳсулотларини Россия харид қилган – 4,4 млн доллар.
