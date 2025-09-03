https://sputniknews.uz/20250903/vladivostok-sharqiy-iqtisodiy-forum-51703713.html
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум бошланди
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум бошланди - фото
У 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтади. 03.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Владивостокда Шарқий иқтисодий форум (ШИФ-2025) бошланди. У 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтади.Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум бошланди 03.09.2025
У 3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтади.
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум (ШИФ-2025) бошланди.
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Бу йилги форумнинг мавзуси "Узоқ Шарқ — тинчлик ва тараққиёт учун ҳамкорлик".
ШИФ-2025 Ғалабанинг 80-йиллигига бағишланган намойиш билан бошланади.
3-6 сентябрь кунлари Узоқ Шарқ федерал университети кампусида бўлиб ўтади.
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Форумда 70 тадан ортиқ мамлакат ва ҳудудлардан 4,5 мингдан ортиқ киши иштирок этиши, 100 тадан ортиқ тематик сессиялар бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Владивостокда Шарқий иқтисодий форум
Шарқий иқтисодий форум иштирокчилари
