https://sputniknews.uz/20250903/ozbekistondagi-yapon-asirlari-kvantun-armiyasi-51696922.html
Ўзбекистондаги япон асирлари тарихи — Квантун армиясидан осуда ҳаётгача
Ўзбекистондаги япон асирлари тарихи — Квантун армиясидан осуда ҳаётгача
Sputnik Ўзбекистон
1945 йил августда Совет қўшинлари Квантун армиясини тор-мор этгандан сўнг Ўзбекистонга 20 мингга яқин япон ҳарбий асири юборилган. Бу ерда улар қурилишлардаишлашган, йўллар, бинолар ва ҳатто маданий иншоотларни барпо этишган. Бу иншоотларнинг аксарияти бугунги кунгача сақланиб келмоқда. Улар орасида: Фарҳод ГЭС ва 1966 йилги зилзилада умуман бузилмаган Алишер Навоий номидаги театр.
2025-09-03T11:00+0500
2025-09-03T11:00+0500
2025-09-03T11:00+0500
видео
мултимедиа
ўзбекистон
япония
иккинчи жаҳон уруши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51681083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dcfc39d92850a210ad6ed41d67d660db.png
1945 йил августда Совет қўшинлари Квантун армиясини тор-мор этгандан сўнг Ўзбекистонга 20 мингга яқин япон ҳарбий асири юборилган. Бу ерда улар қурилишларда ишлашган, йўллар, бинолар ва ҳатто маданий иншоотларни барпо этишган. Бу иншоотларнинг аксарияти бугунги кунгача сақланиб келмоқда. Улар орасида: Фарҳод ГЭС ва 1966 йилги зилзилада умуман бузилмаган Алишер Навоий номидаги театр.Оғир уруш ўтмишига қарамай, совет халқи собиқ душманларга инсоний муносабатда бўлган.Sputnik лавҳасида тарихчи ўзбекистонликларнинг асирларга бўлган муносабати, япон аскарларининг ўн йиллар ўтиб ҳам лагерлардаги ҳаётни ҳурмат ва илиқлик билан хотирлаши сабаблари, шунингдек, Совет Иттифоқининг Осиёда Иккинчи жаҳон урушини якунлашдаги роли ҳақида сўзлаб берди.
ўзбекистон
япония
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51681083_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_3d1259f18e936f56d5f065a3d76a7904.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
совет қўшинлари квантун армияси ўзбекистон япон асирлари маълумот тарих иккинчи жаҳон уруши
совет қўшинлари квантун армияси ўзбекистон япон асирлари маълумот тарих иккинчи жаҳон уруши
Ўзбекистондаги япон асирлари тарихи — Квантун армиясидан осуда ҳаётгача
Эксклюзив
Манжурияда совeт қўшинлари 640 минг япон аскарини қуршаб, асирга олган. Асирларнинг 20 минг нафарга яқини Ўзбекистонга жўнатилган.
1945 йил августда Совет қўшинлари Квантун армиясини тор-мор этгандан сўнг Ўзбекистонга 20 мингга яқин япон ҳарбий асири юборилган. Бу ерда улар қурилишларда ишлашган, йўллар, бинолар ва ҳатто маданий иншоотларни барпо этишган. Бу иншоотларнинг аксарияти бугунги кунгача сақланиб келмоқда. Улар орасида: Фарҳод ГЭС ва 1966 йилги зилзилада умуман бузилмаган Алишер Навоий номидаги театр.
Оғир уруш ўтмишига қарамай, совет халқи собиқ душманларга инсоний муносабатда бўлган.
“Ҳа, улар душман эди, уруш бошлашди, аммо бу ерда кўрсатилган инсонийлик ва уларга нисбатан муносабат чуқур ҳурматга сазовордир”, — дейди тарих фанлари номзоди Василий Костецкий.
Sputnik
лавҳасида тарихчи ўзбекистонликларнинг асирларга бўлган муносабати, япон аскарларининг ўн йиллар ўтиб ҳам лагерлардаги ҳаётни ҳурмат ва илиқлик билан хотирлаши сабаблари, шунингдек, Совет Иттифоқининг Осиёда Иккинчи жаҳон урушини якунлашдаги роли ҳақида сўзлаб берди.