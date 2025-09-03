https://sputniknews.uz/20250903/grand-swiss-fide-2025-grandmaster-chess-jahon-shaxmat-yulduz-samarkand-51716767.html
Grand Swiss: Янги супергроссмейстерлар ва жаҳон шахмат юлдузлари Самарқандда йиғилди
Grand Swiss: Янги супергроссмейстерлар ва жаҳон шахмат юлдузлари Самарқандда йиғилди
Sputnik Ўзбекистон
Grand Swiss 2025: Янги супергроссмейстерлар ва шахмат юлдузлари Самарқандда
2025-09-03T20:33+0500
2025-09-03T20:33+0500
2025-09-03T20:33+0500
ўзбекистон
жаҳон чемпионати
нодирбек абдусатторов
чемпионат
спорт
шахмат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1d/41873409_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7a2c69a0472f7a9af505c41293d2d342.jpg
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. 2025 йилнинг 4-15 сентябрь кунлари Самарқандда классик шахмат бўйича энг кучли турнирлардан бири - Grand Swiss FIDE бўлиб ўтади. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) хабар берди.Мусобақа дунёнинг энг яхши шахматчилари учун муҳим аренага айланиб, салмоқли совринларни қўлга киритиш ва 2026-йилги Даъвогарлар турнирига йўлланма олиш имкониятини тақдим этади. "Grand Swiss ҳар доим ноёб турнир ва "FIDE" тақвимидаги энг кутилган воқеалардан бири бўлиб келган.Бу йилги очиқ чемпионатда 116 нафар шахматчи, жумладан, жаҳон чемпиони Гукеш Д., шунингдек, аёллар ўртасидаги турнирда 56 нафар шахматчи иштирок этади. Фаворитлар орасида: - FIDE Circuit етакчиси Рамешбабу Прагнананда, 2021-йилги Grand Swiss ғолиби ва 2025-йилги Bullet Chess бўйича амалдаги чемпион Алиризо Фирузжа, Ян Непомняший, Левон Арония, Аниш Гири ва Ханс Ниманн. Ўзбек истеъдоди - Нодирбек Абдусатторовга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Турнир Швейцария тизими бўйича 11 турдан иборат бўлиб, 2023 йилда тезкор шахмат ва блиц бўйича жаҳон чемпионатлари ўтказилган Silk Road EXPO майдонида бўлиб утади. Биринчи тур 4 сентябрда бошланади, якуний 11-тур 15 сентябрга режалаштирилган. Grand Swiss FIDE - жаҳон чемпионати циклининг энг муҳим саралаш босқичи бўлиб, ғолиблар 2026-йилги Даъвогарлар турнирига йўлланма олади.
https://sputniknews.uz/20250825/shaxmat-ozbekiston-osmir-olimpiada-51477474.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/1d/41873409_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_3e8dd499c81dbffca81dee8236a022a8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
grand swiss 2025, самарқанд шахмат турнири, фиде шахмат, турнир претендентов 2026, ян непомнящий, нодирбек абдусатторов, гукеш д., алиреза фирузджа, рамешбабу праггнананда, женский grand swiss, silk road expo, супергроссмейстер шахмат
grand swiss 2025, самарқанд шахмат турнири, фиде шахмат, турнир претендентов 2026, ян непомнящий, нодирбек абдусатторов, гукеш д., алиреза фирузджа, рамешбабу праггнананда, женский grand swiss, silk road expo, супергроссмейстер шахмат
Grand Swiss: Янги супергроссмейстерлар ва жаҳон шахмат юлдузлари Самарқандда йиғилди
Турнирнинг умумий соврин жамғармаси 855 000 долларни ташкил этади: шундан 625 000 доллар эркаклар ўртасидаги Grand Swiss турнирига, 230 000 доллар аёллар турнирига ажратилган
ТОШКЕНТ, 3 сен – Sputnik.
2025 йилнинг 4-15 сентябрь кунлари Самарқандда классик шахмат бўйича энг кучли турнирлардан бири - Grand Swiss FIDE бўлиб ўтади. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) хабар берди
.
Мусобақа дунёнинг энг яхши шахматчилари учун муҳим аренага айланиб, салмоқли совринларни қўлга киритиш ва 2026-йилги Даъвогарлар турнирига йўлланма олиш имкониятини тақдим этади.
"Grand Swiss ҳар доим ноёб турнир ва "FIDE" тақвимидаги энг кутилган воқеалардан бири бўлиб келган.
"Биз унинг ушбу спорт турига инвестиция киритаётган ва йирик шахмат тадбирларини ташкил этишда бой тажрибага эга бўлган буюк шахмат мамлакати - Ўзбекистонда ўтказилишидан мамнунмиз," - деди FIDE президенти Аркадий Дворкович.
Бу йилги очиқ чемпионатда 116 нафар шахматчи, жумладан, жаҳон чемпиони Гукеш Д., шунингдек, аёллар ўртасидаги турнирда 56 нафар шахматчи иштирок этади.
- FIDE Circuit етакчиси Рамешбабу Прагнананда, 2021-йилги Grand Swiss ғолиби ва 2025-йилги Bullet Chess бўйича амалдаги чемпион Алиризо Фирузжа, Ян Непомняший, Левон Арония, Аниш Гири ва Ханс Ниманн. Ўзбек истеъдоди - Нодирбек Абдусатторовга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Турнир Швейцария тизими бўйича 11 турдан иборат бўлиб, 2023 йилда тезкор шахмат ва блиц бўйича жаҳон чемпионатлари ўтказилган Silk Road EXPO майдонида бўлиб утади. Биринчи тур 4 сентябрда бошланади, якуний 11-тур 15 сентябрга режалаштирилган. Grand Swiss FIDE - жаҳон чемпионати циклининг энг муҳим саралаш босқичи бўлиб, ғолиблар 2026-йилги Даъвогарлар турнирига йўлланма олади.