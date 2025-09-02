https://sputniknews.uz/20250902/ozbekiston-inflyatsiya-51687281.html
Ўзбекистонда августдаги инфляция
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг август ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,4 % га ошган.Август ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 0,6 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,3 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар эса 0,3 % га қимматлашгани кузатилган.
