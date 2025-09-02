https://sputniknews.uz/20250902/belgiya-isroil-sanksiya-51677579.html
Бельгия Фаластинни тан олади ва Исроилга қарши санкциялар жорий этади
Sputnik Ўзбекистон
Бельгия Фаластинни тан олади ва Исроилга қарши санкциялар жорий этади. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Максим Превот маълум қилди,
2025-09-02T15:31+0500
2025-09-02T15:31+0500
2025-09-02T15:31+0500
бмт
бельгия
исроил
фаластин
санкция
исроил-фаластин можароси
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51677122_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1daaef2990da5d3638dfd378c24205c5.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Бельгия ҳукумати Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳарбий ҳаракатлари ва тегишли халқаро ҳамжамиятда кучайиб бораётган танқидлар ортидан Исроилга нисбатан қатъий санкцияларни эълон қилади. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Максим Превот маълум қилди, деб хабар қилмоқда "Al Jazeera".Превотнинг сўзларига кўра, Белгиянинг асосий мақсади – Фаластин давлати мустақиллигини бўлиб ўтажак БМТ Бош ассамблеяси доирасида расман тан олиш.Эълон қилиниши режалаштирилган жами 12 та қатъий санкциянинг энг асосийлари қуйидагиларни назарда тутади:Мазкур ҳодиса юзасидан Белгиянинг бу қарори глобал ҳамжамият томонидан Ғазодаги гуманитар фалокатлар ва халқаро қонунбузарликлар контекстида сиёсий сигнал хусусиятига эга, деб муносабат билдирмоқда "Reuters".
https://sputniknews.uz/20250901/gazo-sektor-mirziyoev-51654238.html
бельгия
фаластин
Бельгия Фаластинни тан олади ва Исроилга қарши санкциялар жорий этади
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
Бельгия ҳукумати Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳарбий ҳаракатлари ва тегишли халқаро ҳамжамиятда кучайиб бораётган танқидлар ортидан Исроилга нисбатан қатъий санкцияларни эълон қилади. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Максим Превот маълум қилди, деб хабар қилмоқда "Al Jazeera
".
Превотнинг сўзларига кўра, Белгиянинг асосий мақсади – Фаластин давлати мустақиллигини бўлиб ўтажак БМТ Бош ассамблеяси доирасида расман тан олиш.
Эълон қилиниши режалаштирилган жами 12 та қатъий санкциянинг энг асосийлари қуйидагиларни назарда тутади:
Ғарбий соҳилдаги зўравонлик билан босиб олинган маҳаллий ҳудудлардан келган маҳсулотларни импорт қилишни тақиқлаш;
Исроил компаниялари билан давлат харидларини қайта кўриб чиқиш;
ҲАМАС раҳбарларини ва айрим экстремизмни тарғиб қилган шахсларни “тақиқда” деб эълон қилиш;
Шунингдек, консуллик ёрдамини чеклаш ва Исроилнинг бир нечта вазирларини сиёсий динамикадан бутунлай чегаралаш чораларини кўриш.
Мазкур ҳодиса юзасидан Белгиянинг бу қарори глобал ҳамжамият томонидан Ғазодаги гуманитар фалокатлар ва халқаро қонунбузарликлар контекстида сиёсий сигнал хусусиятига эга, деб муносабат билдирмоқда "Reuters
".