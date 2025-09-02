Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Исроил-Фаластин можароси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
https://sputniknews.uz/20250902/belgiya-isroil-sanksiya-51677579.html
Бельгия Фаластинни тан олади ва Исроилга қарши санкциялар жорий этади
Бельгия Фаластинни тан олади ва Исроилга қарши санкциялар жорий этади
Sputnik Ўзбекистон
Бельгия Фаластинни тан олади ва Исроилга қарши санкциялар жорий этади. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Максим Превот маълум қилди,
2025-09-02T15:31+0500
2025-09-02T15:31+0500
бмт
бельгия
исроил
фаластин
санкция
исроил-фаластин можароси
дунё янгиликлари
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51677122_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1daaef2990da5d3638dfd378c24205c5.jpg
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Бельгия ҳукумати Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳарбий ҳаракатлари ва тегишли халқаро ҳамжамиятда кучайиб бораётган танқидлар ортидан Исроилга нисбатан қатъий санкцияларни эълон қилади. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Максим Превот маълум қилди, деб хабар қилмоқда "Al Jazeera".Превотнинг сўзларига кўра, Белгиянинг асосий мақсади – Фаластин давлати мустақиллигини бўлиб ўтажак БМТ Бош ассамблеяси доирасида расман тан олиш.Эълон қилиниши режалаштирилган жами 12 та қатъий санкциянинг энг асосийлари қуйидагиларни назарда тутади:Мазкур ҳодиса юзасидан Белгиянинг бу қарори глобал ҳамжамият томонидан Ғазодаги гуманитар фалокатлар ва халқаро қонунбузарликлар контекстида сиёсий сигнал хусусиятига эга, деб муносабат билдирмоқда "Reuters".
https://sputniknews.uz/20250901/gazo-sektor-mirziyoev-51654238.html
бельгия
фаластин
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51677122_118:0:1117:749_1920x0_80_0_0_8f80fcf506352a54a4b6b4e28354c87e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бмт белгия исроил фаластин ғазо санкциялар
бмт белгия исроил фаластин ғазо санкциялар

Бельгия Фаластинни тан олади ва Исроилга қарши санкциялар жорий этади

15:31 02.09.2025
© Foto : belga NEWS AGENCY Максим Претов
Максим Претов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.09.2025
© Foto : belga NEWS AGENCY
Oбуна бўлиш
Мақсад — Фаластин мустақиллигининг БМТ бош ассамблеяси доирасида расман тан олинишига эришиш.
ТОШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Бельгия ҳукумати Исроилнинг Ғазо секторидаги ҳарбий ҳаракатлари ва тегишли халқаро ҳамжамиятда кучайиб бораётган танқидлар ортидан Исроилга нисбатан қатъий санкцияларни эълон қилади. Бу ҳақда мамлакат ташқи ишлар вазири Максим Превот маълум қилди, деб хабар қилмоқда "Al Jazeera".
Превотнинг сўзларига кўра, Белгиянинг асосий мақсади – Фаластин давлати мустақиллигини бўлиб ўтажак БМТ Бош ассамблеяси доирасида расман тан олиш.
Эълон қилиниши режалаштирилган жами 12 та қатъий санкциянинг энг асосийлари қуйидагиларни назарда тутади:
Ғарбий соҳилдаги зўравонлик билан босиб олинган маҳаллий ҳудудлардан келган маҳсулотларни импорт қилишни тақиқлаш;
Исроил компаниялари билан давлат харидларини қайта кўриб чиқиш;
ҲАМАС раҳбарларини ва айрим экстремизмни тарғиб қилган шахсларни “тақиқда” деб эълон қилиш;
Шунингдек, консуллик ёрдамини чеклаш ва Исроилнинг бир нечта вазирларини сиёсий динамикадан бутунлай чегаралаш чораларини кўриш.
Мазкур ҳодиса юзасидан Белгиянинг бу қарори глобал ҳамжамият томонидан Ғазодаги гуманитар фалокатлар ва халқаро қонунбузарликлар контекстида сиёсий сигнал хусусиятига эга, деб муносабат билдирмоқда "Reuters".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в очередном заседании Совета глав государств-членов ШОС в городе Тяньцзине - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.09.2025
Исроил-Фаластин можароси
Ғазо секторида аҳолининг аҳволи ёмонлашаётгани чуқур ташвиш уйғотмоқда – Мирзиёев
Кеча, 16:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0