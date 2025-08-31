Ўзбекистон
Ўзбекистон дзюдо бўйича ЖЧда умумжамоа ҳисобида биринчи бўлди
Ўзбекистонлик дзюдочилар Болгариянинг София шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпонатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Мусобақанинг сўнгги кунида қизлар ўртасида +70 кг вазн тоифасида курашган Умида Ниғматова барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медални киритди.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик дзюдочилар Болгариянинг София шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпонатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Мусобақанинг сўнгги кунида қизлар ўртасида +70 кг вазн тоифасида курашган Умида Ниғматова барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медални киритди.Шу тариқа, мусобақада 5 та олтин ва 2 та бронза медалини жамғарган ўзбекистонлик дзюдочилар умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллашди.Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) байроғи остида қатнашган россиялик дзюдочилар 4 та олтин ва 3 та бронза медали билан иккинчи ўринни эгаллаган бўлса, Бразилия терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза медали билан кучли учликка якун ясаб берди.Чемпионатда жами 71 та давлатдан 500 нафардан зиёд спортчи қатнашди.
ТОШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Ўзбекистонлик дзюдочилар Болгариянинг София шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпонатида умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Мусобақанинг сўнгги кунида қизлар ўртасида +70 кг вазн тоифасида курашган Умида Ниғматова барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медални киритди.
Шу тариқа, мусобақада 5 та олтин ва 2 та бронза медалини жамғарган ўзбекистонлик дзюдочилар умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллашди.
Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) байроғи остида қатнашган россиялик дзюдочилар 4 та олтин ва 3 та бронза медали билан иккинчи ўринни эгаллаган бўлса, Бразилия терма жамоаси 2 та олтин, 1 та кумуш, 2 та бронза медали билан кучли учликка якун ясаб берди.
Чемпионатда жами 71 та давлатдан 500 нафардан зиёд спортчи қатнашди.
