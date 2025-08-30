https://sputniknews.uz/20250830/velopoygachilar-6ta-medalga-sazovor-boldi-51612966.html
Велопойгачилар 6та медалга сазовор бўлди
Велопойгачилар 6та медалга сазовор бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Икки кунда Ўзбекистон терма жамоаси жами 10 та медални қўлга киритди. 30.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-30T10:01+0500
2025-08-30T10:01+0500
2025-08-30T10:03+0500
спорт
велотрек
пойга
ўзбекистон
мусобақа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51611992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_22cc357ed8c51af8b2f6379632dda76a.jpg
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон велопойгачилари Таиландда велотрек бўйича ўтказилаётган Осиё кубогида яна 6 та медални қўлга киритди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги маълум қилди. Мукофотлар: Икки кунлик натижаларга кўра, миллий терма жамоамиз 3 та олтин, 4 та кумуш ва 3 та бронза жами 10 та медални қўлга киритди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51611992_0:0:1984:1487_1920x0_80_0_0_ee9010327808e65a8e31a4d6df38ceb8.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, велотрек, пойга, ўзбекистон, мусобақа
спорт, велотрек, пойга, ўзбекистон, мусобақа
Велопойгачилар 6та медалга сазовор бўлди
10:01 30.08.2025 (янгиланди: 10:03 30.08.2025)
Икки кунда Ўзбекистон терма жамоаси жами 10 та медални қўлга киритди.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон велопойгачилари Таиландда велотрек бўйича ўтказилаётган Осиё кубогида яна 6 та медални қўлга киритди. Бу ҳақда Спорт вазирлиги маълум қилди.
Мукофотлар:
Самира Исмоилова - олтин ("Поинт расе")
Нафосат Козиева - олтин ("Омниум")
Алина Бакчеева - кумуш ("Тиме триал")
Самира Исмоилова - кумуш ("Индивидуал Пурсуит")
Қизлар ўртасида жамоавий спринт - кумуш
Владислав Троман - бронза ("Поинт расе")
Икки кунлик натижаларга кўра, миллий терма жамоамиз 3 та олтин, 4 та кумуш ва 3 та бронза жами 10 та медални қўлга киритди.