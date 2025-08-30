https://sputniknews.uz/20250830/ukraina-dronlarini-urib-tushirildi-51614067.html

ЛХРда Украина дронлари уриб туширилди — видео

ЛХРда Украина дронлари уриб туширилди — видео

Sputnik Ўзбекистон

Россия томон учаётган камикадзе-дронлар ўқотар қуроллар ёрдамида йўқ қилинди. 30.08.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-08-30T11:19+0500

2025-08-30T11:19+0500

2025-08-30T12:23+0500

видео

россия

украина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51613659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45d75d65f351dc6fa2694db6d5d16863.jpg

ТОШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Луганск Халқ Республикаси ҳудудида разведкачилар Украинанинг 13та “Лютий” номли дронларини автомат ва пулемётлардан уриб туширишди.“Лютий” —Украинанинг узоқ масофали, самолёт туридаги камикадзе дронидир. У 2022 йилда Антонов конструкторлик бюроси томонидан ишлаб чиқилган. Унинг ташқи кўриниши Туркиянинг “Байрактар ТБ2” дронига ўхшаб кетади. “Лютий” 50 килограммгача портловчи моддани олиб юришга қодир. Унинг доимий тезлиги 150 км/соат. Дрон жуда ката: узунлиги - 4,4 м, қанотлари кенглиги - 6,7 м., етиб бориш масофаси тахминан 1000 км. Июль ойида Украина “Лютий” ёрдамида Москвага ҳужум қилишга уринган эди.

украина

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Уничтожение дронов "Лютый" огнем из стрелкового оружия в ЛНР Sputnik Ўзбекистон Разведчики группировки "Запад" сбили в ЛНР 13 летящих в регионы России дронов "Лютый" огнем из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости боец с позывным "Фортуна". 2025-08-30T11:19+0500 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

видео, россия, украина, видео