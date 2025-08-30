https://sputniknews.uz/20250830/ukraina-dronlarini-urib-tushirildi-51614067.html
ЛХРда Украина дронлари уриб туширилди — видео
ЛХРда Украина дронлари уриб туширилди — видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия томон учаётган камикадзе-дронлар ўқотар қуроллар ёрдамида йўқ қилинди. 30.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-30T11:19+0500
2025-08-30T11:19+0500
2025-08-30T12:23+0500
видео
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51613659_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_45d75d65f351dc6fa2694db6d5d16863.jpg
ТОШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Луганск Халқ Республикаси ҳудудида разведкачилар Украинанинг 13та “Лютий” номли дронларини автомат ва пулемётлардан уриб туширишди.“Лютий” —Украинанинг узоқ масофали, самолёт туридаги камикадзе дронидир. У 2022 йилда Антонов конструкторлик бюроси томонидан ишлаб чиқилган. Унинг ташқи кўриниши Туркиянинг “Байрактар ТБ2” дронига ўхшаб кетади. “Лютий” 50 килограммгача портловчи моддани олиб юришга қодир. Унинг доимий тезлиги 150 км/соат. Дрон жуда ката: узунлиги - 4,4 м, қанотлари кенглиги - 6,7 м., етиб бориш масофаси тахминан 1000 км. Июль ойида Украина “Лютий” ёрдамида Москвага ҳужум қилишга уринган эди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1e/51613659_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b9d78bbbedc89df34218919ecd06067f.jpg
Уничтожение дронов "Лютый" огнем из стрелкового оружия в ЛНР
Sputnik Ўзбекистон
Разведчики группировки "Запад" сбили в ЛНР 13 летящих в регионы России дронов "Лютый" огнем из стрелкового оружия, рассказал РИА Новости боец с позывным "Фортуна".
2025-08-30T11:19+0500
true
PT0M43S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, россия, украина, видео
видео, россия, украина, видео
ЛХРда Украина дронлари уриб туширилди — видео
11:19 30.08.2025 (янгиланди: 12:23 30.08.2025)
Россия томон учаётган камикадзе-дронлар ўқотар қуроллар ёрдамида йўқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Луганск Халқ Республикаси ҳудудида разведкачилар Украинанинг 13та “Лютий” номли дронларини автомат ва пулемётлардан уриб туширишди.
“Бизнинг йўналишда Россия томон учиб ўтаётгани бир гуруҳ дронлар ҳақида хабар олдик. Қўмондонлик устимиздан учиб ўтаётган ҳар қандай нишонни уриб туширишни буюрди. Биз ҳаво мудофаа қўшинлари эмасмиз, аммо снайперлар ва бизнинг йигитлар яхши иш қилишди – улар умумий ҳисобда 13 та “Лютий” русумли дронларни уриб туширишди. Улар Россияга зарар етказиши мумкин эди”, - деди разведкачилардан бири.
“Лютий” —Украинанинг узоқ масофали, самолёт туридаги камикадзе дронидир. У 2022 йилда Антонов конструкторлик бюроси томонидан ишлаб чиқилган. Унинг ташқи кўриниши Туркиянинг “Байрактар ТБ2” дронига ўхшаб кетади. “Лютий” 50 килограммгача портловчи моддани олиб юришга қодир. Унинг доимий тезлиги 150 км/соат. Дрон жуда ката: узунлиги - 4,4 м, қанотлари кенглиги - 6,7 м., етиб бориш масофаси тахминан 1000 км. Июль ойида Украина “Лютий” ёрдамида Москвага ҳужум қилишга уринган эди.