ЛХРда Украина дронлари уриб туширилди — видео
ЛХРда Украина дронлари уриб туширилди — видео
Россия томон учаётган камикадзе-дронлар ўқотар қуроллар ёрдамида йўқ қилинди. 30.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-30T11:19+0500
2025-08-30T12:23+0500
ТОШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Луганск Халқ Республикаси ҳудудида разведкачилар Украинанинг 13та “Лютий” номли дронларини автомат ва пулемётлардан уриб туширишди.“Лютий” —Украинанинг узоқ масофали, самолёт туридаги камикадзе дронидир. У 2022 йилда Антонов конструкторлик бюроси томонидан ишлаб чиқилган. Унинг ташқи кўриниши Туркиянинг “Байрактар ТБ2” дронига ўхшаб кетади. “Лютий” 50 килограммгача портловчи моддани олиб юришга қодир. Унинг доимий тезлиги 150 км/соат. Дрон жуда ката: узунлиги - 4,4 м, қанотлари кенглиги - 6,7 м., етиб бориш масофаси тахминан 1000 км. Июль ойида Украина “Лютий” ёрдамида Москвага ҳужум қилишга уринган эди.
11:19 30.08.2025 (янгиланди: 12:23 30.08.2025)
Россия томон учаётган камикадзе-дронлар ўқотар қуроллар ёрдамида йўқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Луганск Халқ Республикаси ҳудудида разведкачилар Украинанинг 13та “Лютий” номли дронларини автомат ва пулемётлардан уриб туширишди.

“Бизнинг йўналишда Россия томон учиб ўтаётгани бир гуруҳ дронлар ҳақида хабар олдик. Қўмондонлик устимиздан учиб ўтаётган ҳар қандай нишонни уриб туширишни буюрди. Биз ҳаво мудофаа қўшинлари эмасмиз, аммо снайперлар ва бизнинг йигитлар яхши иш қилишди – улар умумий ҳисобда 13 та “Лютий” русумли дронларни уриб туширишди. Улар Россияга зарар етказиши мумкин эди”, - деди разведкачилардан бири.

“Лютий” —Украинанинг узоқ масофали, самолёт туридаги камикадзе дронидир. У 2022 йилда Антонов конструкторлик бюроси томонидан ишлаб чиқилган. Унинг ташқи кўриниши Туркиянинг “Байрактар ТБ2” дронига ўхшаб кетади. “Лютий” 50 килограммгача портловчи моддани олиб юришга қодир. Унинг доимий тезлиги 150 км/соат. Дрон жуда ката: узунлиги - 4,4 м, қанотлари кенглиги - 6,7 м., етиб бориш масофаси тахминан 1000 км. Июль ойида Украина “Лютий” ёрдамида Москвага ҳужум қилишга уринган эди.
