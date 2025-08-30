https://sputniknews.uz/20250830/shavkat-mirziyoev-aleksandr-lukashenkoni-tugilgan-kuni-bilan-tabrikladi-51614680.html
Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенкони табриклади
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 30 август куни Беларусь президенти Александр Лукашенко билан телефон орқали мулоқот қилди.Лукашенко, ўз навбатида, Ўзбекистон етакчиси ва кўп миллатли халқини яқинлашиб келаётган Мустақиллик куни билан самимий қутлаб, бардавом тараққиёт ва равнақ тилади.Шунингдек, Беларус президентининг 2024 йил февраль ойида Ўзбекистонга ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.Ўзбекистон ва Беларус орасида турли даражада мулоқот ва алмашинувлар самарали давом этмоқда. Товар айирбошлаш ҳажми йил бошидан буён 30 фоизга ошди. Етакчи корхоналарнинг қишлоқ хўжалиги, электротехника, машинасозлик, тўқимачилик ва бошқа тармоқлардаги кооперация лойиҳалари амалга оширилмоқда. Парламентлараро, ишбилармонлик ва маданий-гуманитар алоқалар фаол ривожланмоқда.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 30 август куни Беларусь президенти Александр Лукашенко билан телефон орқали мулоқот қилди.
Мирзиёев Беларусь етакчисини таваллуд куни билан самимий табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт-саодат ва муваффақиятлар, дўст Беларусь халқига тинчлик-осойишталик ва равнақ тилади.
Лукашенко, ўз навбатида, Ўзбекистон етакчиси ва кўп миллатли халқини яқинлашиб келаётган Мустақиллик куни билан самимий қутлаб, бардавом тараққиёт ва равнақ тилади.
Шунингдек, Беларус президентининг 2024 йил февраль ойида Ўзбекистонга ташрифи давомида эришилган келишувларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Ўзбекистон ва Беларус орасида турли даражада мулоқот ва алмашинувлар самарали давом этмоқда. Товар айирбошлаш ҳажми йил бошидан буён 30 фоизга ошди. Етакчи корхоналарнинг қишлоқ хўжалиги, электротехника, машинасозлик, тўқимачилик ва бошқа тармоқлардаги кооперация лойиҳалари амалга оширилмоқда. Парламентлараро, ишбилармонлик ва маданий-гуманитар алоқалар фаол ривожланмоқда.