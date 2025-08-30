Ўзбекистон рассомлари кўргазмаси очилди

ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон бадиий академиясининг Марказий кўргазмалар залида "Ватан учун, миллат учун, халк учун!" шиори остида Ўзбекистон рассомларининг асарлари кўргазмаси очилди.Унда ижодкорлар ўзларининг 100га яқин энг сара асарлари орқали Ўзбекистоннинг кўркам кўчалари, тарихий обидалари, кенг водийлари, ўзбек аёлларининг тимсоллари ва бошқа Ватанни тараннум этувчи асарлари билан иштирок этмоқдалар.Томошабинлар эътиборига машҳур академик рангтасвирчи рассомлар Хуршид Зияханов, Рустам Худойберганов, Рустам Бозоров, Ли Сафи-Мария, Нозимхўжа Абдусаломхўжаев, Чори Бекмиров, Алишер Насритдинов ва бошқаларнинг янги ижод асарлари тақдим этилмоқда.Кўргазмада, шунингдек, Анастасия Тилляева, Рушана Алимова, Кодирова Робия, Нигина Жуманазарова каби ёш рассомлар ҳам ўз асарлари билан иштирок этмоқда.Кўргазма 2025 йилнинг 5 сентябрь ойига қадар давом этади.
Кўргазма экспозициясидан 100га яқин рангтасвир асарлар, ундан ташқари графика, ҳайкалтарошлик санъати асарлари ўрин олган.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон бадиий академиясининг Марказий кўргазмалар залида "Ватан учун, миллат учун, халк учун!" шиори остида Ўзбекистон рассомларининг асарлари кўргазмаси очилди.
Унда ижодкорлар ўзларининг 100га яқин энг сара асарлари орқали Ўзбекистоннинг кўркам кўчалари, тарихий обидалари, кенг водийлари, ўзбек аёлларининг тимсоллари ва бошқа Ватанни тараннум этувчи асарлари билан иштирок этмоқдалар.
Томошабинлар эътиборига машҳур академик рангтасвирчи рассомлар Хуршид Зияханов, Рустам Худойберганов, Рустам Бозоров, Ли Сафи-Мария, Нозимхўжа Абдусаломхўжаев, Чори Бекмиров, Алишер Насритдинов ва бошқаларнинг янги ижод асарлари тақдим этилмоқда.