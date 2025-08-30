Ўзбекистон
Ўзбекистон рассомлари кўргазмаси очилди
Ўзбекистон рассомлари кўргазмаси очилди
Кўргазма экспозициясидан 100га яқин рангтасвир асарлар, ундан ташқари графика, ҳайкалтарошлик санъати асарлари ўрин олган.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон бадиий академиясининг Марказий кўргазмалар залида "Ватан учун, миллат учун, халк учун!" шиори остида Ўзбекистон рассомларининг асарлари кўргазмаси очилди.Унда ижодкорлар ўзларининг 100га яқин энг сара асарлари орқали Ўзбекистоннинг кўркам кўчалари, тарихий обидалари, кенг водийлари, ўзбек аёлларининг тимсоллари ва бошқа Ватанни тараннум этувчи асарлари билан иштирок этмоқдалар.Томошабинлар эътиборига машҳур академик рангтасвирчи рассомлар Хуршид Зияханов, Рустам Худойберганов, Рустам Бозоров, Ли Сафи-Мария, Нозимхўжа Абдусаломхўжаев, Чори Бекмиров, Алишер Насритдинов ва бошқаларнинг янги ижод асарлари тақдим этилмоқда.Кўргазмада, шунингдек, Анастасия Тилляева, Рушана Алимова, Кодирова Робия, Нигина Жуманазарова каби ёш рассомлар ҳам ўз асарлари билан иштирок этмоқда.Кўргазма 2025 йилнинг 5 сентябрь ойига қадар давом этади.
фото, ўзбекистон, мустақиллик куни, кўргазма, рассом, санъат, маданият
Ўзбекистон рассомлари кўргазмаси очилди

19:30 30.08.2025 (янгиланди: 19:36 30.08.2025)
Кўргазма экспозициясидан 100га яқин рангтасвир асарлар, ундан ташқари графика, ҳайкалтарошлик санъати асарлари ўрин олган.
ТОШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Ўзбекистон бадиий академиясининг Марказий кўргазмалар залида "Ватан учун, миллат учун, халк учун!" шиори остида Ўзбекистон рассомларининг асарлари кўргазмаси очилди.
Унда ижодкорлар ўзларининг 100га яқин энг сара асарлари орқали Ўзбекистоннинг кўркам кўчалари, тарихий обидалари, кенг водийлари, ўзбек аёлларининг тимсоллари ва бошқа Ватанни тараннум этувчи асарлари билан иштирок этмоқдалар.
Томошабинлар эътиборига машҳур академик рангтасвирчи рассомлар Хуршид Зияханов, Рустам Худойберганов, Рустам Бозоров, Ли Сафи-Мария, Нозимхўжа Абдусаломхўжаев, Чори Бекмиров, Алишер Насритдинов ва бошқаларнинг янги ижод асарлари тақдим этилмоқда.
Ли Сафи-Мария, "Ёз ритмлари", "Мана сен қандайсан Шарқ" туркумидан.

Ли Сафи-Мария, "Ёз ритмлари", "Мана сен қандайсан Шарқ" туркумидан.

Гўзал Алиматова, "Меҳмондўст"

Гўзал Алиматова, "Меҳмондўст"

Ғайрат Азизов "Олдиндаги Бурчмулла"

Ғайрат Азизов "Олдиндаги Бурчмулла"

Хуршид Зияханов, "Кунлардан бир кун Бухорода"

Хуршид Зияханов, "Кунлардан бир кун Бухорода"

Ўзбекистон рассомлари асарлари кўргазмаси

Ўзбекистон рассомлари асарлари кўргазмаси

Гўзал Алиматова, "Шабода"

Гўзал Алиматова, "Шабода"

Дилшод Азизов "Оқ бия"

Дилшод Азизов "Оқ бия"

Нуриддин Нарзиев, "Устахона"

Нуриддин Нарзиев, "Устахона"

Ўзбекистон рассомлари асарлари кўргазмаси

Ўзбекистон рассомлари асарлари кўргазмаси

Ўзбекистон рассомлари асарлари кўргазмаси

Ўзбекистон рассомлари асарлари кўргазмаси

Ёш рассомлар Адиба Равшанова, Нигина Жуманазарова ишлари.

Ёш рассомлар Адиба Равшанова, Нигина Жуманазарова ишлари.

Ли Сафи-Мария, "Қизил кўкнори", "Мана сен қандайсан Шарқ" туркумидан.

Ли Сафи-Мария, "Қизил кўкнори", "Мана сен қандайсан Шарқ" туркумидан.

Кўргазмада, шунингдек, Анастасия Тилляева, Рушана Алимова, Кодирова Робия, Нигина Жуманазарова каби ёш рассомлар ҳам ўз асарлари билан иштирок этмоқда.
Кўргазма 2025 йилнинг 5 сентябрь ойига қадар давом этади.
