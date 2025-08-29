Ўзбекистон
29 август куни Тошкент фотосуратлар уйида “Янги Ўзбекистонни суратларда кашф этамиз!” номли фотокўргазма ташкил этилди. Унда Ўзбекистон халқи тарихининг асосий даврлари: Бухоро ва Хива хонликлари, Туркистон озодлик ҳаракатлари, жадидлик ҳаракати, Бухоро ва Хива халқ республикалари фаолияти, Туркистон мухторияти, совет даври ва мустақиллик йилларидаги ижтимоий иқтисодий ривожланишни акс эттирувчи суратлар намойиш этилган.
29 август куни Тошкент фотосуратлар уйида "Янги Ўзбекистонни суратларда кашф этамиз!" номли фотокўргазма ташкил этилди. Унда Ўзбекистон халқи тарихининг асосий даврлари: Бухоро ва Хива хонликлари, Туркистон озодлик ҳаракатлари, жадидлик ҳаракати, Бухоро ва Хива халқ республикалари фаолияти, Туркистон мухторияти, совет даври ва мустақиллик йилларидаги ижтимоий иқтисодий ривожланишни акс эттирувчи суратлар намойиш этилган. Алоҳида туркум суратлар 1991 йил 1 сентаябрда мустақиллик эълон қилинишига бағишланган. Янги Ўзбекистон тараққиёти акс этга фотосуратларда бунёд этилган йирик иншоотлар, турар жойлар, йўприк ва йўллар, корхоналар ва саноат зоналари акс этган. Шу билан бирга туркум суратлар мактабгача таълим ташкилотлари, мактаблар ва олий ўқув юртларидаги таълим-тарбия жараёнларига бағишланган.Кўргазма "Ўзархив" агентлиги, Ўзбекистон Бадиий академияси, ЎзА, ШҲТ Халқ дипломатияси маркази ва Ўзбекистон кинофотофоно ҳужжатлари миллий архиви ҳамкорлигида ташкил этилган. Фотокўргазма 3 сентябрга қадар ишлайди.
Тошкентда Мустақилликнинг 34 йиллигига бағишланган кўргазма очилди.
29 август куни Тошкент фотосуратлар уйида “Янги Ўзбекистонни суратларда кашф этамиз!” номли фотокўргазма ташкил этилди.

Унда Ўзбекистон халқи тарихининг асосий даврлари: Бухоро ва Хива хонликлари, Туркистон озодлик ҳаракатлари, жадидлик ҳаракати, Бухоро ва Хива халқ республикалари фаолияти, Туркистон мухторияти, совет даври ва мустақиллик йилларидаги ижтимоий иқтисодий ривожланишни акс эттирувчи суратлар намойиш этилган.

Алоҳида туркум суратлар 1991 йил 1 сентаябрда мустақиллик эълон қилинишига бағишланган.

Янги Ўзбекистон тараққиёти акс этга фотосуратларда бунёд этилган йирик иншоотлар, турар жойлар, йўприк ва йўллар, корхоналар ва саноат зоналари акс этган.

Шу билан бирга туркум суратлар мактабгача таълим ташкилотлари, мактаблар ва олий ўқув юртларидаги таълим-тарбия жараёнларига бағишланган.

Кўргазма “Ўзархив” агентлиги, Ўзбекистон Бадиий академияси, ЎзА, ШҲТ Халқ дипломатияси маркази ва Ўзбекистон кинофотофоно ҳужжатлари миллий архиви ҳамкорлигида ташкил этилган.

Фотокўргазма 3 сентябрга қадар ишлайди.
0