Россия Европа давлатларининг Эронга санкция киритиш қарорини танқид қилди
Россия Европа давлатларининг Эронга санкция киритиш қарорини танқид қилди
Дмитрий Полянский Европа учлигининг Эронга қарши санкция механизмини тиклаш ташаббусини халқаро ҳамкорликка путур етказувчи қадам сифатида баҳолади
2025-08-29T12:47+0500
2025-08-29T12:47+0500
эрон
россия
ядро қуроли
дунё янгиликлари
дунёда
европа
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Россиянинг БМТдаги доимий вакили в.б. Дмитрий Полянский Германия, Франция ва Британиянинг Эронга қарши санкцияларни тиклаш ташаббусини халқаро ҳамкорликка путур етказувчи қадам сифатида баҳолади. Унинг таъкидлашича, Россия "Европа учлиги" ушбу жараённи бошлаш учун қонуний асосга эга эмас деб ҳисоблайди. Полянский, шунингдек, Эрон ядро дастури билан боғлиқ масалалардаги умумий муҳитга таъсир қилади ва бу борадаги халқаро ҳамкорликни мураккаблаштиради, деб таъкидлади. Илгарироқ Буюк Британия, Германия ва Франция Теҳрон ядро дастури бўйича музокаралар муваффақиятсизликка учраганидан сўнг Эронга қарши санкцияларни тиклаш жараёнини бошлаши ҳақида БМТ Хавфсизлик Кенгашини хабардор қилган эди.
эрон
европа
россия бмт вакил европа эрон санкция қарор танқид
12:47 29.08.2025
Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, выступает на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в четверг, 23 сентября 2021 года, во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, выступает на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в четверг, 23 сентября 2021 года, во время 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / John Minchillo
Россия "Европа учлиги" ушбу жараённи бошлаш учун қонуний асосга эга эмас деб ҳисоблайди.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Россиянинг БМТдаги доимий вакили в.б. Дмитрий Полянский Германия, Франция ва Британиянинг Эронга қарши санкцияларни тиклаш ташаббусини халқаро ҳамкорликка путур етказувчи қадам сифатида баҳолади.

"Бизнинг ҳафсаламиз пир бўлди, чунки биз жиддий ҳамкорлар билан муомала қилишни кутган эдик, лекин охир-оқибат қандайдир гангстерлар билан ишлаётганга ўхшаймиз", - деди Полянский.

Унинг таъкидлашича, Россия "Европа учлиги" ушбу жараённи бошлаш учун қонуний асосга эга эмас деб ҳисоблайди.
Полянский, шунингдек, Эрон ядро дастури билан боғлиқ масалалардаги умумий муҳитга таъсир қилади ва бу борадаги халқаро ҳамкорликни мураккаблаштиради, деб таъкидлади.
Илгарироқ Буюк Британия, Германия ва Франция Теҳрон ядро дастури бўйича музокаралар муваффақиятсизликка учраганидан сўнг Эронга қарши санкцияларни тиклаш жараёнини бошлаши ҳақида БМТ Хавфсизлик Кенгашини хабардор қилган эди.
