Қорақалпоғистонлик 112 ёшли Норжон момога “Шуҳрат” медали топширилди
Қорақалпоғистонлик 112 ёшли Норжон момога "Шуҳрат" медали топширилди
Мустақилликнинг 34 йиллиги муносабати билан бир гуруҳ 100 ёшдан ошган фуқаролар "Шуҳрат" медали билан тақдирланди.
2025-08-29T12:15+0500
2025-08-29T12:15+0500
Норжон момога медални Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси Фарҳод Эрманов топширди
https://sputniknews.uz/20250825/mustaqillik-34-yillik-qator-fuqaro-mukofot-51495729.html
Қорақалпоғистонлик 112 ёшли Норжон момога “Шуҳрат” медали топширилди

12:15 29.08.2025
Oбуна бўлиш
Мустақилликнинг 34 йиллиги муносабати билан бир гуруҳ 100 ёшдан ошган фуқаролар “Шуҳрат” медали билан тақдирланди.
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Қорақалпоғистон Республикасининг Беруний туманида истиқомат қилувчи 112 ёшли Норжон момо Зариповага "Шуҳрат" медали топширилди.
Норжон момога медални Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси Фарҳод Эрманов топширди
1913 йилда туғилган Норжан Зарипова умрини далада оддий ишчи сифатида ўтказган. Бугунги кунда унинг 9 нафар фарзанди, 30 нафар невараси, 60 нафар чевараси ва 11 нафар эвараси бор.
Награждение по случаю независимости - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.08.2025
Мустақилликнинг 34 йиллиги муносабати билан бир қатор фуқаролар мукофотланди
25 Август, 17:34
