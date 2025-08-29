https://sputniknews.uz/20250829/karakalpakstan-112-yosh-norjon-momo-shuhrat-medal-topshirilish-51586327.html
Қорақалпоғистонлик 112 ёшли Норжон момога “Шуҳрат” медали топширилди
Мустақилликнинг 34 йиллиги муносабати билан бир гуруҳ 100 ёшдан ошган фуқаролар “Шуҳрат” медали билан тақдирланди. 29.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Қорақалпоғистон Республикасининг Беруний туманида истиқомат қилувчи 112 ёшли Норжон момо Зариповага "Шуҳрат" медали топширилди.Норжон момога медални Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси Фарҳод Эрманов топширди
ўзбекистон
2025
Қорақалпоғистон Республикасининг Беруний туманида истиқомат қилувчи 112 ёшли Норжон момо Зариповага "Шуҳрат" медали топширилди
.
Норжон момога медални Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши раиси Фарҳод Эрманов топширди
1913 йилда туғилган Норжан Зарипова умрини далада оддий ишчи сифатида ўтказган. Бугунги кунда унинг 9 нафар фарзанди, 30 нафар невараси, 60 нафар чевараси ва 11 нафар эвараси бор.