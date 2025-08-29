Ўзбекистон
Истиқлолнинг 34 йиллигига бағишланган байрам қандай ўтди – ёрқин суратлар
Истиқлолнинг 34 йиллигига бағишланган байрам қандай ўтди – ёрқин суратлар
“Янги Ўзбекистон” боғида давлат мустақиллигининг 34 йиллигига бағишланган байрам шодиёналари бўлиб ўтдиУнда презиент Шавкат Мирзиёев нутқ сўзлаб, Ўзбекистон халқини бу айём билан муборакбод этди.
“Янги Ўзбекистон” боғида давлат мустақиллигининг 34 йиллигига бағишланган байрам шодиёналари бўлиб ўтди.Унда презиент Шавкат Мирзиёев нутқ сўзлаб, Ўзбекистон халқини бу айём билан муборакбод этди.
21:00 29.08.2025 (янгиланди: 21:07 29.08.2025)
Президент ҳар бир инсон, ҳар бир оилага тинчлик ва хотиржамлик, қут-барака, бахт-саодат тилади.
“Янги Ўзбекистон” боғида давлат мустақиллигининг 34 йиллигига бағишланган байрам шодиёналари бўлиб ўтди.
Унда презиент Шавкат Мирзиёев нутқ сўзлаб, Ўзбекистон халқини бу айём билан муборакбод этди.

"Бу улуғ айёмда Янги Ўзбекистонни барпо этишдек олижаноб ишга муносиб ҳисса қўшаётган барча-барча инсонларга, меҳнаткаш, бағрикенг халқимизга миннатдорлик билдириб, чин қалбимдан таъзим қиламан. Ҳар бир инсон, ҳар бир оилага тинчлик ва хотиржамлик, қут-барака, бахт-саодат ҳамиша ёр бўлсин! Яшасин Ўзбекистон давлати! Яшасин Ўзбекистон халқи!”, – деди давлат раҳбари.

© Пресс-служба президента Узбекистана
1/11
1/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/11
2/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/11
3/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/11
4/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/11
5/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/11
6/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/11
7/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
8/11
8/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
9/11
9/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
10/11
10/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
11/11
11/11
© Пресс-служба президента Узбекистана
