Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250829/garb-afgoniston-nato-shoygu-51595363.html
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни хоҳламоқда – Шойгу
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни хоҳламоқда – Шойгу
Sputnik Ўзбекистон
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни режалаштирмоқда. Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгунинг таъкидлашича, толиблар ҳукуматини расман тан олишдан бош тортишга қарамай, Британия, Германия ва АҚШ Кобул билан яқинлашишни кўзламоқда.
2025-08-29T13:50+0500
2025-08-29T13:50+0500
дунё янгиликлари
дунёда
афғонистон
сергей шойгу
нато
ғарб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51595454_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_66baa7d114dd03a4b735a5cc30b76705.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгу “Российская газета” учун ёзган мақоласида маълум қилди.Унинг таъкидлашича, толиблар ҳукуматини расман тан олишдан бош тортишга қарамай, Британия, Германия ва АҚШ Кобул билан яқинлашишни кўзламоқда, бу мамлакатлар делегациялари сўнгги пайтларда тез-тез Афғонистонга ташриф буюрмоқда.Шойгу Афғонистонни тиклаш учун Ғарб жавобгарликни зиммасига олиши кераклигини қайд этди, аммо улар мамлакатга гуманитар ёрдам кўрсатиш масаласини сиёсийлаштириб, Афғонистон ривожланишини тўхтатиб қўйишмоқда.Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Россия толибларга Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштиришга ва куч ишлатар идоралар бўйича ҳамкорликни ривожлантиришга тайёрлигини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20250723/dxx-raisi-afgoniston-razvedka-xizmati-50787663.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51595454_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_2d6cae1e3a0cf694435a333f95466266.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
афғонистон нато ғарб сергей шойгу
афғонистон нато ғарб сергей шойгу

Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни хоҳламоқда – Шойгу

13:50 29.08.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев / Медиабанкка ўтишСергей Шойгу
Сергей Шойгу - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгунинг сўзларига кўра, НАТО мамлакатлари делегациялари сўнгги пайтларда тез-тез Афғонистонга ташриф буюрмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгу “Российская газета” учун ёзган мақоласида маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, толиблар ҳукуматини расман тан олишдан бош тортишга қарамай, Британия, Германия ва АҚШ Кобул билан яқинлашишни кўзламоқда, бу мамлакатлар делегациялари сўнгги пайтларда тез-тез Афғонистонга ташриф буюрмоқда.
Шойгу Афғонистонни тиклаш учун Ғарб жавобгарликни зиммасига олиши кераклигини қайд этди, аммо улар мамлакатга гуманитар ёрдам кўрсатиш масаласини сиёсийлаштириб, Афғонистон ривожланишини тўхтатиб қўйишмоқда.
Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Россия толибларга Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштиришга ва куч ишлатар идоралар бўйича ҳамкорликни ривожлантиришга тайёрлигини маълум қилди.
Баходир Қурбонов провел встречи с председателем Службы разведки Афганистана, министрами обороны и внутренних дел - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.07.2025
ДХХ раиси Афғонистон Разведка хизмати раҳбари ва вазирлари билан учрашди
23 Июл, 12:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0