https://sputniknews.uz/20250829/garb-afgoniston-nato-shoygu-51595363.html
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни хоҳламоқда – Шойгу
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни хоҳламоқда – Шойгу
Sputnik Ўзбекистон
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни режалаштирмоқда. Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгунинг таъкидлашича, толиблар ҳукуматини расман тан олишдан бош тортишга қарамай, Британия, Германия ва АҚШ Кобул билан яқинлашишни кўзламоқда.
2025-08-29T13:50+0500
2025-08-29T13:50+0500
2025-08-29T13:50+0500
дунё янгиликлари
дунёда
афғонистон
сергей шойгу
нато
ғарб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51595454_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_66baa7d114dd03a4b735a5cc30b76705.jpg
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгу “Российская газета” учун ёзган мақоласида маълум қилди.Унинг таъкидлашича, толиблар ҳукуматини расман тан олишдан бош тортишга қарамай, Британия, Германия ва АҚШ Кобул билан яқинлашишни кўзламоқда, бу мамлакатлар делегациялари сўнгги пайтларда тез-тез Афғонистонга ташриф буюрмоқда.Шойгу Афғонистонни тиклаш учун Ғарб жавобгарликни зиммасига олиши кераклигини қайд этди, аммо улар мамлакатга гуманитар ёрдам кўрсатиш масаласини сиёсийлаштириб, Афғонистон ривожланишини тўхтатиб қўйишмоқда.Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Россия толибларга Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштиришга ва куч ишлатар идоралар бўйича ҳамкорликни ривожлантиришга тайёрлигини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20250723/dxx-raisi-afgoniston-razvedka-xizmati-50787663.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1d/51595454_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_2d6cae1e3a0cf694435a333f95466266.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
афғонистон нато ғарб сергей шойгу
афғонистон нато ғарб сергей шойгу
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни хоҳламоқда – Шойгу
Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгунинг сўзларига кўра, НАТО мамлакатлари делегациялари сўнгги пайтларда тез-тез Афғонистонга ташриф буюрмоқда.
ТОШКЕНТ, 29 авг – Sputnik.
Ғарб Афғонистонга НАТОнинг ҳарбий инфратузилмасини қайтаришни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Сергей Шойгу “Российская газета” учун ёзган мақоласида маълум қилди.
Унинг таъкидлашича, толиблар ҳукуматини расман тан олишдан бош тортишга қарамай, Британия, Германия ва АҚШ Кобул билан яқинлашишни кўзламоқда, бу мамлакатлар делегациялари сўнгги пайтларда тез-тез Афғонистонга ташриф буюрмоқда.
Шойгу Афғонистонни тиклаш учун Ғарб жавобгарликни зиммасига олиши кераклигини қайд этди, аммо улар мамлакатга гуманитар ёрдам кўрсатиш масаласини сиёсийлаштириб, Афғонистон ривожланишини тўхтатиб қўйишмоқда.
Россия Хавфсизлик кенгаши котиби Россия толибларга Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштиришга ва куч ишлатар идоралар бўйича ҳамкорликни ривожлантиришга тайёрлигини маълум қилди.