Тошкентда “Мустақиллик – бебаҳо неъмат, масъулият ва имконият” номли анжуман бўлиб ўтди
18:21 28.08.2025 (янгиланди: 18:25 28.08.2025)
© Инсон ҳуқуқлари Миллий марказининг матбуот хизмати“Мустақиллик – бебаҳо неъмат, масъулият ва имконият”
Янги Ўзбекистон "давлат – халқ учун" тамойилига қатъий амал қилмоқда ва глобал ўзгаришларнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда – Акмал Саидов
ТОШКЕНТ, 28-авг – Sputnik. Тошкентда “Мустақиллик – бебаҳо неъмат, масъулият ва имконият” мавзусида республика илмий-амалий конференцияси ташкил этилди. Бу ҳақда Инсон ҳуқулари бўйича Ўзбекистон Миллий маркази матбуот хизмати хабар қилди.
Конференцияда Ўзбекистоннинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ютуқлари, хусусан, 2020 йилда қабул қилинган Миллий стратегия, сўнгги тўрт йилда қабул қилинган икки кодекс, 33 та қонун, 15 та фармон ва 10 та ҳукумат қарори эслатиб ўтилди. Шунингдек, 2030 йилгача мўлжалланган янги Миллий стратегия лойиҳаси тақдим қилинди.
Анжуман Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази, Фанлар академияси Давлат ва ҳуқуқ институти ҳамда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Академияси ҳамкорликда ўтказди. Унда олий юридик таълим муассасалари, илмий ташкилотлар, Миллий марказ ҳузуридаги кенгашлар ва мутасадди идоралар вакиллари иштирок этди.
Иштирокчилар мустақилликнинг 34 йиллиги арафасида унинг нафақат имконият, балки катта масъулият экани таъкидлаб, юридик фан ва миллий давлатчилик тарихини ўрганиш, инсон ҳуқуқларини ривожлантириш бўйича таклифлар билдиришган.
Миллий марказ директори, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати, академик Акмал Саидов видеомурожаат орқали сўзга чиқиб, инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва уларга риоя этиш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг устувор йўналиши эканини алоҳида қайд этган.