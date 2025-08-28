https://sputniknews.uz/20250828/tashqi-ishlar-vazir-usa-prezident-vakil-uchrashuv-51576706.html
Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг махсус вакили билан учрашди
Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг махсус вакили билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, шунингдек минтақавий ва глобал масалалар бўйича фикр алмашилди 28.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-28T15:58+0500
2025-08-28T15:58+0500
2025-08-28T15:58+0500
ташқи сиёсат
ўзбекистон
бахтиёр саидов
дипломатик муносабатлар
дипломатия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51576532_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a9fddc14de058d30a7092297e99813b1.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли билан учрашди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарга кўра, мулоқот давомида минтақавий ва глобал аҳамиятга эга бир қатор масалалар ҳам кўриб чиқилди ва янада фаровон келажак учун ҳамкорликда ишлаш бўйича умумий қарашлар билдирилди.
https://sputniknews.uz/20250827/uzbekistan-japan-tashqi-ishlar-51550798.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51576532_28:0:1167:854_1920x0_80_0_0_f7996c5494173ed74135cfee0765c219.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон – ақш ҳамкорлиги бахтиёр саидов паоло замполли глобал ҳамкорлик ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги ўзбекистонда инвестиция таълим ва маданият алоқалари бизнес ва инновация ҳамкорлиги минтақавий масалалар
ўзбекистон – ақш ҳамкорлиги бахтиёр саидов паоло замполли глобал ҳамкорлик ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги ўзбекистонда инвестиция таълим ва маданият алоқалари бизнес ва инновация ҳамкорлиги минтақавий масалалар
Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг махсус вакили билан учрашди
Учрашувда Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, шунингдек минтақавий ва глобал масалалар бўйича фикр алмашилди
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли билан учрашди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
— Биз мамлакатларимиз ўртасида янада мустаҳкам кўприклар қуриш — таълим ва маданиятдан тортиб, инновация ва бизнесгача — ҳақида фикр алмашдик. Халқларимизни янада яқинлаштириш учун катта, ҳали тўлиқ ишга солинмаган салоҳият мавжуд, — дея ёзди
Саидов ўзининг Telegram-каналида.
Хабарга кўра, мулоқот давомида минтақавий ва глобал аҳамиятга эга бир қатор масалалар ҳам кўриб чиқилди ва янада фаровон келажак учун ҳамкорликда ишлаш бўйича умумий қарашлар билдирилди.