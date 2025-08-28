Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250828/tashqi-ishlar-vazir-usa-prezident-vakil-uchrashuv-51576706.html
Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг махсус вакили билан учрашди
Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг махсус вакили билан учрашди
Sputnik Ўзбекистон
Учрашувда Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, шунингдек минтақавий ва глобал масалалар бўйича фикр алмашилди 28.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-28T15:58+0500
2025-08-28T15:58+0500
ташқи сиёсат
ўзбекистон
бахтиёр саидов
дипломатик муносабатлар
дипломатия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51576532_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a9fddc14de058d30a7092297e99813b1.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли билан учрашди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Хабарга кўра, мулоқот давомида минтақавий ва глобал аҳамиятга эга бир қатор масалалар ҳам кўриб чиқилди ва янада фаровон келажак учун ҳамкорликда ишлаш бўйича умумий қарашлар билдирилди.
https://sputniknews.uz/20250827/uzbekistan-japan-tashqi-ishlar-51550798.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/1c/51576532_28:0:1167:854_1920x0_80_0_0_f7996c5494173ed74135cfee0765c219.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон – ақш ҳамкорлиги бахтиёр саидов паоло замполли глобал ҳамкорлик ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги ўзбекистонда инвестиция таълим ва маданият алоқалари бизнес ва инновация ҳамкорлиги минтақавий масалалар
ўзбекистон – ақш ҳамкорлиги бахтиёр саидов паоло замполли глобал ҳамкорлик ўзбекистон ташқи ишлар вазирлиги ўзбекистонда инвестиция таълим ва маданият алоқалари бизнес ва инновация ҳамкорлиги минтақавий масалалар

Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг махсус вакили билан учрашди

15:58 28.08.2025
© Baxtiyor Saidov/TelegramМинистр иностранных дел Республики Узбекистан встретился со Специальным посланником Президента США
Министр иностранных дел Республики Узбекистан встретился со Специальным посланником Президента США - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.08.2025
© Baxtiyor Saidov/Telegram
Oбуна бўлиш
Учрашувда Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш, шунингдек минтақавий ва глобал масалалар бўйича фикр алмашилди
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ўзбекистон Республикаси ташқи ишлар вазири Бахтиёр Саидов АҚШ президентининг глобал ҳамкорлик бўйича махсус вакили Паоло Замполли билан учрашди. Бу ҳақда Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
— Биз мамлакатларимиз ўртасида янада мустаҳкам кўприклар қуриш — таълим ва маданиятдан тортиб, инновация ва бизнесгача — ҳақида фикр алмашдик. Халқларимизни янада яқинлаштириш учун катта, ҳали тўлиқ ишга солинмаган салоҳият мавжуд, — дея ёзди Саидов ўзининг Telegram-каналида.
Хабарга кўра, мулоқот давомида минтақавий ва глобал аҳамиятга эга бир қатор масалалар ҳам кўриб чиқилди ва янада фаровон келажак учун ҳамкорликда ишлаш бўйича умумий қарашлар билдирилди.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан встретился с министром иностранных дел Японии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.08.2025
Ўзбекистон ва Япония ТИВлари ўртасида Стратегик диалог бўйича қўшма коммюнике имзоланди
Кеча, 16:11
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0