Қозоғистонда “Made in Uzbekistan” ярмаркаси бошланди
“Made in Uzbekistan” миллий маҳсулотлар ярмаркаси Қозоғистонда 28-30 август кунлари бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 28 август — Sputnik. Қозоғистоннинг Актау шаҳрида 28–30 август кунлари “Made in Uzbekistan” номи остидаги ўзбек миллий маҳсулотлари ярмаркаси бўлиб ўтмоқда, деб хабар қилади DUNYO ахборот агентлиги.Маълумотларга кўра, ярмаркада Ўзбекистоннинг Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Қашқадарё, Фарғона вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳридан 50 дан ортиқ ишлаб чиқарувчи корхоналар ўз маҳсулотларини тақдим этади.Қайд этилишича, айни тадбир “Caspian Oil City” марказида ўтказилмоқда. Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, мазкур ярмарка Манғистау вилояти аҳолиси учун сифатли ва арзон маҳсулотларни тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчилардан харид қилиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 28 август — Sputnik.
Қозоғистоннинг Актау шаҳрида 28–30 август кунлари “Made in Uzbekistan” номи остидаги ўзбек миллий маҳсулотлари ярмаркаси бўлиб ўтмоқда, деб хабар қилади
DUNYO ахборот агентлиги.
Маълумотларга кўра, ярмаркада Ўзбекистоннинг Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм, Қашқадарё, Фарғона вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳридан 50 дан ортиқ ишлаб чиқарувчи корхоналар ўз маҳсулотларини тақдим этади.
Кўргазмада кенг турдаги маҳсулотлар — янги ва қуритилган мевалар, сабзавотлар, сут маҳсулотлари, консервалар, ширинликлар, тўқимачилик буюмлари, қурилиш материаллари, мебель, электротехника жиҳозлари, ҳунармандчилик асарлари, гиламлар ва сувенирлар намойиш қилинмоқда.
Қайд этилишича, айни тадбир “Caspian Oil City” марказида ўтказилмоқда. Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, мазкур ярмарка Манғистау вилояти аҳолиси учун сифатли ва арзон маҳсулотларни тўғридан-тўғри ишлаб чиқарувчилардан харид қилиш имконини беради.