Ўзбекистон Эрондан йил охиригача 300 минг тонна пўлат сотиб олади
Ўзбекистон Эрон билан ҳмакорликда металлургия саноатини ривожлантирмоқчи
ТОШКEНТ, 28-авг — Sputnik. Эрон Пўлат Ишлаб Чиқарувчилар Ассоциацияси ва Ўзбекистон Металлургия уюшмаси ўртасида пўлат саноатида стратегик ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзоланди, деб хабар қилмоқда Tehran Times.Шунингдек, уюшма раиси Ўзбекистон металлургия саноати илдам ривожланаётганини ва Эроннинг саноатдаги технологик тажрибаси ва ноу-хауларини қаобул қилиб олишга, Ўзбекистон ҳудудида Эрон пўлат заводлари жойлаштиришга тайёрлигини таъкидлади.Музокараларда Эрон Тоғ-конларини ривожлантириш ташкилоти - IMIDRO раҳбари (ва Саноат вазири ўринбосари) Мохаммад Агаджанлоу Эрон Ўзбекистонга кафолатланган сифатли пўлат маҳсулотлари, занжирлар, мис, алюминий ва инжиниринг хизматлари экспорт қилишга тайёр эканини маълум қилди. У, шунингдек, Эрон жанубидаги портлар инфратузилмаси ва логистика ўзаро савдони қўллаб қувватлашга тайёр эканини билдирди.Агаджанлоу айтишига кўра, Эрон йилига тахминан 50 миллион тонна пўлат ишлаб чиқариш қувватига эга ва шундан 10 миллион тоннадан кўпроғини экспорт қилишга қодир.
Янгиликлар
Эрон Ўзбекистонга кафолатланган сифатли пўлат, мис ва алюминий етказиб беришга тайёр.
ТОШКEНТ, 28-авг — Sputnik.
Эрон Пўлат Ишлаб Чиқарувчилар Ассоциацияси ва Ўзбекистон Металлургия уюшмаси ўртасида пўлат саноатида стратегик ҳамкорликни ривожлантириш бўйича меморандум имзоланди, деб хабар қилмоқда Tehran Times.
Ўзбекистон делегацияси раҳбари, Металлургия уюшмаси раиси Гулбаҳор Тожимирзаева Ўзбекистон компаниялари жорий йил охиригача Эрондан 300 минг тонна пўлат сотиб олишни режалаштираётганини айтиб ўтди.
Шунингдек, уюшма раиси Ўзбекистон металлургия саноати илдам ривожланаётганини ва Эроннинг саноатдаги технологик тажрибаси ва ноу-хауларини қаобул қилиб олишга, Ўзбекистон ҳудудида Эрон пўлат заводлари жойлаштиришга тайёрлигини таъкидлади.
Музокараларда Эрон Тоғ-конларини ривожлантириш ташкилоти - IMIDRO раҳбари (ва Саноат вазири ўринбосари) Мохаммад Агаджанлоу Эрон Ўзбекистонга кафолатланган сифатли пўлат маҳсулотлари, занжирлар, мис, алюминий ва инжиниринг хизматлари экспорт қилишга тайёр эканини маълум қилди.
У, шунингдек, Эрон жанубидаги портлар инфратузилмаси ва логистика ўзаро савдони қўллаб қувватлашга тайёр эканини билдирди.
Агаджанлоу айтишига кўра, Эрон йилига тахминан 50 миллион тонна пўлат ишлаб чиқариш қувватига эга ва шундан 10 миллион тоннадан кўпроғини экспорт қилишга қодир.