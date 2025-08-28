https://sputniknews.uz/20250828/india-russia-neft-usa-51574761.html
Россия нефти бўйича Ҳиндистон позицияси АҚШни ҳайратда қолдирди
Россия нефти бўйича Ҳиндистон позицияси АҚШни ҳайратда қолдирди
28.08.2025
2025-08-28T14:21+0500
2025-08-28T14:21+0500
2025-08-28T14:21+0500
ТОШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. АҚШ Ҳиндистоннинг Россия нефтини сотиб олишни тўхтатишдан бош тортганидан ҳайратда қолди, деди Трампнинг савдо бўйича катта маслаҳатчиси Питер Наварро Bloomberg агентлигига.Вашингтоннинг мақсади Ню-Дели ва Пекиннинг Россия нефтини сотиб олишига йўл қўймаслик, дея қўшимча қилди у.Трампнинг Ҳиндистондан импорт қилинадиган маҳсулотларга жорий қилинган 25 фоизлик бож бир кун аввал кучга кирди. Бу билан умумий ҳисобда ставка 50 фоизга етади - бу АҚШ томонидан ўрнатилган энг юқори тарифлардан биридир. Трамп қўшимча божлар жорий этилишини 6 август куни эълон қилди. Бунга Ню-Делининг Россия нефтини харид қилиши сабаб бўлган – Америка расмийларининг таъкидлашича, 2022 йилдан бошлаб унинг Ҳиндистон импортидаги улуши бир фоиздан 42 фоизгача ошган.Ҳиндистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот котиби Рандҳир Жайсвал янги тарифларни асоссиз деб атади. Унинг таъкидлашича, унинг мамлакати ҳар қандай йирик иқтисодиёт каби миллий манфаатларни ҳимоя қилиш учун зарур чораларни кўради. Ҳиндистон ҳукумати Америка барчага бир хил талаб қўймаётганига эътибор қаратди. Хусусан, Хитой ва Европа Иттифоқи Россия нефтини сотиб олишда давом этмоқда. Шунга қарамай, Ню-Деҳли муроса топишга тайёрлигини билдиради ва келишув тузишга умид қилади.Шу кунгача АҚШ ва Ҳиндистон музокараларнинг бир неча раундини ўтказдилар, аммо улар муваффақиятсизликка учради. Оммавий ахборот воситалари ёзганидек, асосий муаммо - Ҳиндистон АҚШнинг генетик модификация қилинган ўсимликларининг ўз бозорига кириши қаршилиги бўлиб қолмоқда.
