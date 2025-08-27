Ўзбекистон
Ўзбекистонда "Trade-up": энди эски автомашинани бошқасига алмаштириш мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда фойдаланишда бўлган автомобилни фойдаланишда бўлган бошқа автомобилга алмаштириш – "Trade-up" дастури жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Ўзбекистонда фойдаланишда бўлган автомобилни фойдаланишда бўлган бошқа автомобилга алмаштириш – “Trade-up” дастури жорий этилади. 22 август куни Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди.Қарорда дистрибютор ва дилер ташкилотларининг илгари фойдаланилган автомобилларни сотиб олиш, сотиш ва алмаштириш ҳуқуқи қонун билан мустаҳкамланди.Қарорда қуйидаги атамаларга изоҳ берилган:
Дилерлар фақат эски автомобилни янгисига қўшимча тўлов билан алмаштириб бериши мумкин эди, энди эса фойдаланилган автомобилни бошқа фойдаланилган автомобилга алмаштириши ҳам мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Ўзбекистонда фойдаланишда бўлган автомобилни фойдаланишда бўлган бошқа автомобилга алмаштириш – “Trade-up” дастури жорий этилади. 22 август куни Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди.
Қарорда дистрибютор ва дилер ташкилотларининг илгари фойдаланилган автомобилларни сотиб олиш, сотиш ва алмаштириш ҳуқуқи қонун билан мустаҳкамланди.

Шунингдек, “Trade-up” дастури жорий этилди — у орқали илгари фойдаланилган автомобилни бошқа фойдаланилган автомобилга алмаштириш мумкин.

Қарорда қуйидаги атамаларга изоҳ берилган:
“Trade-in” – илгари фойдаланишда бўлган автомототранспорт воситасини янги автомототранспорт воситасига нархларидаги фарқни тўлаган (нархларидаги фарқни олган) ҳолда алмаштириш;
“Trade-up” – илгари фойдаланишда бўлган автомототранспорт воситасини илгари фойдаланишда бўлган автомототранспорт воситасига нархларидаги фарқни тўлаган (нархларидаги фарқни олган) ҳолда алмаштириш.
дистрибютор ташкилоти — Ўзбекистон ҳудудида янги автомототранспорт воситаларини реализация қилиш бўйича ишлаб чиқарувчи билан тегишли дистрибюторлик келишувига эга юридик шахс.
дилер ташкилоти - Ўзбекистон ҳудудида янги автомототранспорт воситаларини реализация қилиш бўйича дистрибютор ташкилоти ёки ишлаб чиқарувчи билан тегишли дилерлик келишувига эга юридик шахс.
