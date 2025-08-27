https://sputniknews.uz/20250827/trade-up-avtomobil-almashtirish-51540528.html
Ўзбекистонда "Trade-up": энди эски автомашинани бошқасига алмаштириш мумкин
2025-08-27T13:20+0500
2025-08-27T13:20+0500
2025-08-27T13:20+0500
ўзбекистон
жамият
авто
дилер
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38916739_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fee07267fca77b24925025062383ae3b.jpg
ТОШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Ўзбекистонда фойдаланишда бўлган автомобилни фойдаланишда бўлган бошқа автомобилга алмаштириш – “Trade-up” дастури жорий этилади. 22 август куни Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди.Қарорда дистрибютор ва дилер ташкилотларининг илгари фойдаланилган автомобилларни сотиб олиш, сотиш ва алмаштириш ҳуқуқи қонун билан мустаҳкамланди.Қарорда қуйидаги атамаларга изоҳ берилган:
https://sputniknews.uz/20241114/avtomobil-bozor-elektromobil-46613858.html
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/0e/38916739_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_91d9f8196fc57c8c3528d7f4cd06480f.jpg
эски автомобиль алмаштириш trade-up дастури ўзбекистон қонун
Ўзбекистонда "Trade-up": энди эски автомашинани бошқасига алмаштириш мумкин
Дилерлар фақат эски автомобилни янгисига қўшимча тўлов билан алмаштириб бериши мумкин эди, энди эса фойдаланилган автомобилни бошқа фойдаланилган автомобилга алмаштириши ҳам мумкин бўлади.
Ўзбекистонда фойдаланишда бўлган автомобилни фойдаланишда бўлган бошқа автомобилга алмаштириш – “Trade-up” дастури жорий этилади. 22 август куни Ҳукуматнинг тегишли қарори қабул қилинди.
Қарорда дистрибютор ва дилер ташкилотларининг илгари фойдаланилган автомобилларни сотиб олиш, сотиш ва алмаштириш ҳуқуқи қонун билан мустаҳкамланди.
Шунингдек, “Trade-up” дастури жорий этилди — у орқали илгари фойдаланилган автомобилни бошқа фойдаланилган автомобилга алмаштириш мумкин.
Қарорда қуйидаги атамаларга изоҳ берилган:
“Trade-in”
– илгари фойдаланишда бўлган автомототранспорт воситасини янги автомототранспорт воситасига нархларидаги фарқни тўлаган (нархларидаги фарқни олган) ҳолда алмаштириш;
“Trade-up”
– илгари фойдаланишда бўлган автомототранспорт воситасини илгари фойдаланишда бўлган автомототранспорт воситасига нархларидаги фарқни тўлаган (нархларидаги фарқни олган) ҳолда алмаштириш.
дистрибютор ташкилоти
— Ўзбекистон ҳудудида янги автомототранспорт воситаларини реализация қилиш бўйича ишлаб чиқарувчи билан тегишли дистрибюторлик келишувига эга юридик шахс.
дилер ташкилоти
- Ўзбекистон ҳудудида янги автомототранспорт воситаларини реализация қилиш бўйича дистрибютор ташкилоти ёки ишлаб чиқарувчи билан тегишли дилерлик келишувига эга юридик шахс.